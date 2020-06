In articol:

UPDATE 23:01 Vloggerul Colo a fost retinut pentru 24 de ore, sustin surse din Politie. Alexandru Balan va petrece in arest 24 de ore. Tanarul creator de continut pe Youtube a fost audiat in cursul serii, iar in jurul orei 22.30 a fost scos din sectie cu catuse la maini, scriu jurnalistii de la libertatea.ro.

„În urmă informațiilor apărute în media, cu privire la anumite declarații ale unui bărbat ce activează în zona on-line, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și de drept”, au transmis reprezentanți IGPR.

Stirea initiala:

Lovitura pentru vloggerul Colo. Tanarul Alexandru Balan, creator de continut pe site-urile de socializare si pe platformele video, este audiat chiar acum la Sectia 9 de politie. Potrivit unor surse oficiale, este posibil sa inceapa urmarirea penala in cazul lui.

Vloggerul Alexandru Balan Colo, audiat. Incepe urmarirea penala in cazul lui?

Vloggerul care ameninta femeile si a facut clipuri video cu declaratii scandaloase este audiat de politistii din Capitala. Nu este exclus ca oamenii legii sa decida inceperea urmaririi penale a lui Alexandru Balan, supranumit Colo.

Stire in curs de actualizare. Vom reveni cu amanunte.