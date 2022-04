Lucrul cel mai de preț pe care Mihai Gâdea l-a învățat de la mama lui. Ține cont de el și acum, după zeci de ani: "O chestiune care mă urmărește"

In articol:

Mihai Gâdea este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști din România. Cu toate că a reușit, de-a lungul timpului, să-și clădească o carieră de invidiat, a preferat să rămână departe de lumina reflectoarelor, când a venit vorba despre familie.

Recent, în cadrul podcastului realizat de Adrian Artene, prezentatorul și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și a vorbit despre două dintre cele mai importante femei din viața lui: mama și fiica sa.

Mihai Gâdea: "Mama cred că este cel mai bun om pe care l-am întâlnit vreodată"

Mihai Gâdea a vorbit cu emoție în glas despre cea care i-a dat viață. Jurnalistul a mărturisit că mama lui l-a învățat să aprecieze adevăratele valori și i-a oferit o educație exemplară. Prezentatorul a povestit că femeia i-a dat o lecție importantă pe vremea când era copil, iar de atunci și-a schimbat total caracterul: "Mama m-a învățat un lucru fără să pretindă vreodată că mă învață, trebuia doar să o urmărești. Mama cred că este cel mai bun om pe care l-am întâlnit vreodată. Nu cred, sunt sigur de asta. Ea m-a învățat o chestiune care mă urmărește. Mă urmărește faptul că cel mai important lucru cu care noi rămânem în această viață nu e nici faima, nu sunt nici banii, prestigiul. Singurul lucru care rămâne, într-o zi, e caracterul nostru. Și mama are cel mai frumos caracter pe care îl știu.

De la ea nu că am învățat asta, am învățat să mă preocupe asta. Am învățat să-i tratez pe toți oamenii cu interes, cu empatie, niciodată cu suficiență, niciodată după înfățișarea lor. Și aici e o întâmplare care mi-a făcut foarte bine. Mi-a zis că pot să fac orice tâmpenie, dar singurul lucru care nu se iartă este să batjocoresc vreun copil care are vreo deficiență, sau ceva. Și s-a întâmplat asta și a aflat. Mi-am luat o bătaie care a fost foarte bună. Nu mi-am bătut copilul niciodată, nu sunt fan, nu cred că violența este bună, însă din momentul în care am înțeles cât de grav este ceea ce am făcut, niciodată nu am mai făcut lucruri de felul ăsta.", a povestit Mihai Gâdea, în podcastul cu Adrian Artene.

Mihai Gâdea și fiica lui

Mihai Gâdea, mărturisiri emoționante despre fiica lui

Mihai Gâdea nu a vorbit cu ochii în lacrimi doar despre cea care i-a dat viață, ci și despre fiica sa. Jurnalistul a mărturisit că încearcă să fie un tată exemplar și să păstreze o relație strânsă cu Maisha, chiar dacă tânăra se află acum la studii, în străinătate: "Mai important pentru mine este să fiu un foarte bun prieten al ei. Și una dintre cele mai mari frustrări ale mele este că nu am petrecut atât de mult timp cu ea, cât aș fi vrut. La un moment dat mi-a zis și asta.

A fost un moment în care am luat un premiu foarte important la Londra și acolo a fost un film, cum se face despre cei nominalizați. Atunci am văzut că i-au curs lacrimile serios și a zis: "Ok, acum înțeleg de ce ai lipsit așa de mult". Pentru mine a fost destul de dureros asta, pentru că premiul ăla și nimic altceva nu răscumpără timpul pe care l-am avut. Și am făcut mari eforturi să plec în vacanțe, să petrec timp, uneori ardea țara. Și acum e la studii, fac eforturi să mă duc cât mai des.", a adăugat Gâdea.