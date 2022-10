Lucrul pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus au ținut să-l facă înainte de a se muta în casă nouă. Au vrut asta neapărat: "Nu sunt superstițioasă"

In articol:

Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au văzut visul cu ochii. Artista și soțul ei s-au mutat în casa pe care și-au construit-o de curând și sunt mai fericiți ca niciodată.

Cu toate acestea, nu au vrut să inaugureze locuința fără să aibă și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Citeste si: ”Izolat la pătuț” Vlăduța Lupău, urmărită de probleme. Cu ce se confruntă acum proaspăta mămică

Vlăduța Lupău: "Ne-a ajutat Dumnezeu și ne-am făcut casa visurilor!"

Vlăduța Lupău și Adi Rus au muncit mult pentru a-și îndeplini visul. Artista și soțul ei și-au construit o casă superbă, pe care au amenajat-o după bunul plac și în care s-au mutat de curând. Nu au vrut să doarmă acolo, însă, înainte de a chema preotul, să facă o sfeștanie: "Ne-a ajutat Dumnezeu și ne-am făcut casa visurilor! Nici acum nu îmi vine să cred că, într-adevăr, noi am muncit și am făcut casa aceea. Nu am făcut ceva inedit, dar pot să spun că mă simt mai bine ca la orice hotel. La ce am ținut neapărat să am acasă e o cameră studio de repetiții și un dressing mare, că, știi, noi, fetele, niciodată nu avem haine și nu avem loc de haine.

Nu sunt superstițioasă și n-am consultat nimic de genul ăsta. Am ținut neapărat să nu ne mutăm până nu vine preotul să facă sfeștania casei. Țin foarte mult la a fi în relație cu Dumnezeu la orice pas în viață. Fix în ziua în care am făcut sfeștania, în seara respectivă am și dormit în casa nouă și simțeam că Dumnezeu e cu noi și totul e cu binecuvântarea Lui." , a declarat Vlăduța Lupău, pentru viva.ro.

Citeste si: Bianca Comănici și frații ei sunt în doliu: „Cristi e sus acum”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

Imagine din casa Vlăduței Lupău [Sursa foto: Instagram]

Imagine din casa Vlăduței Lupău [Sursa foto: Instagram]

Vlăduța Lupău a dezvăluit cum arată camera fiului său, Iair

Dacă cu privire la amenajarea celorlalte camere Vlăduța Lupău a lăsat designerul să ia deciziile mai importante, când a venit vorba despre camera fiului său, artista a dorit să-și pună amprenta.

Citeste si: „Cum îți permiți” Vlăduța Lupău, acidă în declarații după ce o internaută a luat în râs numele fiului ei. Ce replică a avut artista pentru ”rivala” sa

Proaspăta mămică spune că dormitorul micuțului a ieșit cel mai frumos dintre toate:"(...) E cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile.", a mai spus Vlăduța Lupău, pentru sursa menționată.

Camera lui Iair [Sursa foto: Instagram]