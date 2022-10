„Cum îți permiți” Vlăduța Lupău, acidă în declarații după ce o internaută a luat în râs numele fiului ei. Ce replică a avut artista pentru ”rivala” sa

In articol:

Vlăduța Lupău și Adi Rus au devenit părinți în luna august a lui 2022, dar marea surpriză a momentului a venit atunci când au spus public ce nume au ales pentru fiul lor.

După două nașteri pierdute, credincioasă din fire, cântăreața a ales ca minunea din viața ei să poarte un nume sfânt.

Numele fiului, motiv de dispută între Vlăduța Lupău și fanii săi

Astfel, băiatului i-a pus un nume din Biblie pe care, înainte de a-l explica, multă lume nu l-a înțeles. Însă, ulterior, unii i-au felicitat pe proaspeții părinți pentru alegerea făcută, una deosebită, în timp ce alții continuă să se arate nedumeriți.

Este și cazul unei internaute ajunse pe conturile de socializare ale cântăreței, acolo unde și-a spus oful cu referire la numele de Iair. Femeia nu înțelege de unde au avut părinții inspirație, de ce au ales un așa nume, dar mai ales, cum se va simți băiatul la școală când va fi strigat.

''Singurul lucru pe care nu l-am înțeles e numele copilului. De unde ați luat numele ăla ciudat? Cum îl vor striga copiii la școală?'', este comentariul care a înfuriat-o la culme pe Vlăduța Lupău.

La vederea unei astfel de remarci, soția lui Adi Rus nu s-a mai putut abține și a apărut numele fiului cum a știut mai bine.

Solista a pus-o imediat la punct pe cea care a tras-o la răspundere în legătură cu Iair și nu s-a ferit să fie dură în declarații.

După ce a spus iar de unde provine numele fiului ei, Vlăduța Lupău a dat dovadă și de umor, dar și de ironie.

Ea a mărturisit că dacă la școală copiii nu-i vor putea striga fiul pe nume, cu siguranță, pentru a nu exista probleme, vor fi găsite multe variante prin care să îi atragă atenția băiatului.

''Bun. Și singurul lucru pe care nu-l înțeleg eu este cum îți permiți tu să mă întrebi pe mine de ce am pus numele ăsta la băiatul meu. Adică la băiatul meu, nu la al tău, nu la a lui ăla, nici la a lui ăla și cum o să-l strige pe el copiii la școală. Ce nu poți tu de grija lui, cum o să-l strige pe el copiii la școală. O să-l strige ''bă, băiatule'' dacă e așa greu să zică Iair. Și ca să nu mai mă întrebați de ce am pus numele ăsta, e pentru că așa am vrut eu. Așa am vrut eu, iar Iair este un nume luat din Biblie, un nume evreiesc, un nume de creștin. Oare cum o să-l strige? ''Bă, șefu'', o să-l strige'', a fost răspunsul Vlăduței Lupău.