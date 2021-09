UPDATE Florin Cîțu este noul președinte al Partidului Național Liberal: „Împreună construim România liberală!”

Florin Cîțu, premierul României [Sursa foto: Shutterstock] 19:22, sep 25, 2021 Autor: Loredana Dobre

UPDATE: Florin Cîțu este noul președinte al Partidului Național Liberal.

Premierul a obținut 2.878 de voturi, adică un procent de 60,2%, față de contracandidatul său, Ludovic Orban, care a primit 1.898 de voturi, însemnând un scor de 39,7%.

„Dragi colegi, am spus de mai multe ori, acest vot mă onorează şi mă responsabilizează. În acelaşi timp, trebuie să fiu sincer şi să vă spun că nu mă surprinde alegerea dummneavoastră, pentru că am spus din primul moment că echipa câştigătoare e singura soluţie pentru PNL. În acelaşi timp, vă promit că voi fi preşedintele liberalilor, indiferent pentru cine aţi votat astăzi. De astăzi suntem un partid unit şi vom folosi toate resursele împotriva adversarului nostru politic, PSD. Această nu a fost doar o campanie, a fost o mişcare care începe cu PNL şi care va schimba România în bine. Vă mulţumesc tuturor şi împreună construim România liberală. Mulţumesc”, a declarat Florin Cîţu, după aflarea rezultatului votului.

Reacția lui Ludovic Orban după alegerea lui Florin Cîțu în fruntea PNL

Ludovic Orban a declarat că își va da demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Politicianul a anunțat că orice parteneriat între el și președintele Klaus Iohannis nu va mai exista pe viitor. „Încep prin a le mulţumi celor aproape 1.900 de colegi care mi-au acordat încrederea în condiţiile în care s-a desfăşurat acest Congres. Îl felicit pe Florin Cîţu pentru alegerea ca preşedinte al PNL.

De 31 de ani am apărat valorile liberale şi am acţionat constant pentru a pune în practică un ideal al politicilor liberale. Voi rămâne consecvent, îmi voi păstra convingerile pentru apărarea democraţiei, a drepturilor şi valorilor individuale şi valorilor liberale şi voi continua să acţionez alături de colegii mei. Demisia mea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaților va fi luni, la prima oră, pe masa preşedintelui ales Florin Cîţu şi vreau să vă mai spun un lucru. Din momentul de faţă între Ludovic Orban şi Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat”, a declarat Ludovic Orban, la Congresul PNL.

Știrea inițială

Sâmbătă, 25 septembrie, se desfășoară cel mai important eveniment pentru membrii Partidului Național Liberal. 5.000 de delegați din toată țara vor alege astăzi noul președinte al formațiunii pentru următorii patru ani. Lupta se dă între Ludovic Orban, președintele partidului PNL, și Florin Cîțu, premierul României.

CONGRES PNL. Liberalii aleg astăzi între Ludovic Orban și Florin Cîțu pentru șefia partidului

În plină criză politică, liberalii aleg sâmbătă noul președinte al formațiunii. După o campanie dură, partidul este divizat între susținătorii lui Ludovic Orban și susținătorii lui Florin Cîțu. La Congresul PNL a fost prezent în această dimineață și președintele Klaus Iohannis, care face un apel către unitate în partid și subliniază că nu există motive pentru care premierul să fie demis.

La finalul acestei zile, vom afla cine este noul președinte al Partidului Național Liberal pentru următorii patru ani de zile.

Ce mesaj a transmis Klaus Iohannis la Congresul PNL

Președintele Klaus Iohannis a fost prezent la Congresul PNL și a făcut un apel pentru responsabilitate către liberali, cărora le atrage atenția că toate conflictele din interiorul partidului pot duce la pierderea electoratului. Șeful statului cere membrilor PNL să caute soluții pentru depășirea crizei guvernamentale.

„Nu ne-am mai întâlnit de mult în această formulă și mă bucur să vă văd aici în număr atât de mare și vă salut cu căldură pe toți, liberali din toată țară! Ne aflăm, și nu pentru prima dată, într-un punct de inflexiune, nu doar pentru Partidul Național Liberal, ci și pentru România. Trebuie să recunoaștem că nu a fost o campanie internă așa cum mulți ne-am fi dorit.

Partidul Național Liberal este un partid viu, competiția deschisă a fost mereu posibilă și încurajată, dar mi-ar fi plăcut să văd mai multe dezbateri de idei, mai multe discuții aplicate, pe moțiuni și pe proiecte. Să nu ne amăgim, sub scuza confruntării democratice firești nu se pot ascunde anumite derapaje și atacuri la persoană, ca cele la care am asistat în ultimele luni. Astfel de atitudini nu trebuie să mai vedem niciodată nu doar în interiorul PNL, ci la niciun partid din România.

Din păcate, s-au spus lucruri grave, s-au folosit cuvinte dure, care sapă credibilitatea unui partid puternic încercat. Un partid care a avut curajul să-și asume responsabilitatea guvernării într-o perioadă extrem de dificilă, fiind astfel oricum expus criticii. Este păcat ca acest curaj să fie pus în umbră de atacuri din interior!

Viitorul președinte al Partidului Național Liberal va avea o misiune foarte, foarte grea. Să demonstreze, în primul rând, că Partidul Național Liberal este în continuare cel mai important partid din România, nu doar pentru tradiția sa, nu doar pentru istoria sa, indisolubil legată de destinul României moderne, nu doar pentru că milioane de români iubesc fibra liberală și valorile asumate de acest partid. Ci pentru că principiile liberalismului sunt singurele pe care se poate clădi o țară dezvoltată, profund democratică, o țară care să recupereze rapid decalajele față de celelalte state din marea familie europeană.

Să nu uităm că am promis oamenilor, în 2020, patru ani de stabilitate politică, ani în care România să demareze și să finalizeze investiții structurale majore și reforme sistemice îndelung așteptate. Astăzi, membrii Partidului Național Liberal își aleg conducerea pe care o consideră potrivită. De mâine însă ambele echipe trebuie să fie conștiente că menținerea unității partidului este esențială pe mai departe.

Cel mai important argument pentru necesitatea unității partidului este că România are nevoie de un liberalism puternic, care să acționeze ca un adevărat vector de modernizare și construcție pentru națiunea noastră.

Partidul Național Liberal se află în fața unui test de maturitate. Sunt convins că are capacitatea să arate că este un partid care își înțelege rolul în societatea românească, într-un moment când este mare nevoie de dovezi de responsabilitate, de înțelepciune, de unitate în jurul unor valori comune și de solidaritate în fața unor crize multiple.

Alegerile interne nu sunt doar despre a înlocui un lider cu un alt lider. Alegerile interne sunt despre proiecte mai bune, despre eficiență, despre înnoire și despre reconectare cu oamenii. Partidul Național Liberal are obligația să își asculte alegătorii, să țină cont de lecția voturilor primite și să se adapteze la problemele reale ale prezentului.

Recent, făceam un apel la responsabilitate și maturitate către partidele din arcul guvernamental. Este un apel pe care îl reiterez, pentru că nu toți cei cărora le era adresat au manifestat aceeași responsabilitate și maturitate.

Atrag din nou atenția tuturor partidelor parlamentare că, dacă vom continua așa, riscăm să pierdem definitiv încrederea electoratului în mediul politic. Ar fi extrem de grav, pentru că, atunci când oamenii sunt dezamăgiți de cei care îi reprezintă, se creează un vid între ales și alegător, imposibil de umplut.

Vă văd hotărâți pe toți cei de aici și știu că vă doriți cu toții un singur lucru- ca România să câștige! Să fie condusă de un guvern în care forța motrice este Partidul Național Liberal. Actuala guvernare trebuie fără doar și poate să continue, pentru că nu există niciun motiv real ca premierul să fie demis sau să își dea demisia.

Cu atât mai mult, când prim-ministrul și miniștrii liberali sunt atacați din toate părțile, întregul Partid Național Liberal ar trebui să dea dovadă de solidaritate și să îi susțină cu toate forțele. Sunt de neînțeles sabotajele venite din propriul partid, chiar dacă până la un punct ele ar putea fi explicabile prin prisma luptei electorale interne.

Nu numai că Partidul Național Liberal trebuie să rămână în continuare la guvernare, dar eu cred că România poate avea un deceniu de guvernare de dreapta. Ca acest lucru să fie posibil, este însă nevoie de fapte, de acțiuni concrete care produc beneficii palpabile pentru cetățeni, nu doar de discursuri și promisiuni. Avem instrumentele necesare, avem planurile adecvate, avem fondurile care să ne permită să le punem în aplicare. Să avem și înțelepciunea, și maturitatea de a ne reașeza cu toții la aceeași masă, masa discuțiilor despre soluții pentru România!

Este nevoie ca guvernul să își asume principii ferme și să le redea speranța oamenilor că pot avea un trai bun, un trai prosper aici, în țara noastră. Prioritățile rămân neschimbate: românii vor investiții în sănătate și infrastructură, românii vor eliminarea birocrației și vor digitalizare, românii vor venituri mai mari și sprijin pentru categoriile vulnerabile.

Românii vor o educație mai bună pentru copiii lor, românii vor să își îndeplinească visul european, al unui trai prosper într-o societate liberă și democratică. România, ca și multe alte state europene, se confruntă în prezent cu provocări acute, cu multiple crize care se suprapun. Pentru a le gestiona cât mai bine, este nevoie un guvern eficient.

Guvernarea presupune însă, în primul rând, o muncă de echipă, cu parteneri care se bazează pe relații de respect și încredere reciprocă, iar Partidul Național Liberal are obligația față de români să continue să guverneze responsabil. Guvernarea nu este un loc al ironiilor și al gâlcevii nesfârșite, în care unii parteneri se comportă că și cum ar fi într-o dezbatere pe rețelele sociale, iar când apare primul impas își iau lucrurile și pleacă.

Guvernarea înseamnă responsabilitate, perseverență, tenacitate, dialog real cu cetățenii. Cine nu este pregătit pentru așa ceva nu poate guverna România. Dragi liberali, Eu am încredere că parteneriatul pe care l-am început acum mulți ani cu Partidul Național Liberal va continua și va produce multe beneficii pentru România.

Sunt încrezător că viitorul va fi unul bun pentru Partidul Național Liberal și că guvernarea va fi bine gestionată de liberali, care vor ști să susțină un Executiv racordat la provocările momentului și preocupat de dezvoltarea țării pe termen mediu și lung.

Contați mereu pe implicarea mea pentru a pune în aplicare programul pentru care românii ne-au oferit încrederea și sprijinul lor! Un program care are în prim-plan o Românie normală, mai puțin afectată de scandaluri și dispute sterile și mult mai mult orientată spre creștere organică, spre bunăstare, spre șanse egale pentru toți, spre servicii publice moderne.

Cu alte cuvinte, o democrație consolidată și un viitor mai bun pentru fiecare român. Eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes la acest Congres! Văd că sunteți energizați și așa este bine, dar la final trebuie să fim o echipă”, a spus Klaus Iohannis.

Florin Cîțu: Voi lupta pentru refacerea Coaliţiei de guvernare

Premierul Florin Cîțu a afirmat la Congresul PNL că a muncit dintotdeauna cinstit, de la spălat vase în America pentru a se întreține, ca mai apoi să profeseze în bănci, în sistemul privat. El spune că nu este dispus să facă compromisuri și nu vede posibilă vreo colaborare cu PSD.

„Vă garantez că atâta timp cât voi fi preşedinte al PNL deciziile le vom lua împreună. Sunt un liberal convins şi mă voi bate pentru PNL aşa cum nu au ştiut, nu au vrut sau nu au putut alţii să o facă. Voi lupta pentru refacerea Coaliţiei de guvernare, dar niciodată nu voi permite ca PNL să fie înghenunchiat. Noi suntem liberali şi trebuie să ne purtăm ca atare. Eu sunt un liberal convins şi în orice poziţie am fost mi-am făcut bine treaba. Am început spălând vase în SUA ca să mă întreţin în facultate. Apoi am lucrat în bănci şi în sistemul privat. Respect munca şi spiritul antreprenorial al românilor. Nu am făcut compromisuri. Nu fac compromisuri. Pentru mine proprietatea privată e sfântă, iar antreprenorii sunt eroi. Sărăcia trebuie eradicată din România şi vă garantez că doar noi liberalii avem soluţia – se numeşte România liberală. Eu nu vă voi propune niciodată să facem din PNL o copie a PSD”, a declarat Florin Cîţu.

„ Vreau să fiţi mândri că sunteţi liberali. Vreau să mai spun ceva – Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie ”Votaţi PSD!”. Cum aş putea când PSD rămâne cel mai mare duşman al PNL? Cât sunt eu preşedinte al PNL nu vom face alianţă cu PSD. Ne delimităm de acest partid toxic, îl ţinem în opoziţie acum, dar şi după 2024. Pe mine nu o să mă vedeţi niciodată în ipostaza de a forţa o moţiune de cenzură împotriva propriului Guvern. Suntem liberali. Nu facem ca Dragnea.

Aceste lucruri le vedeţi la PSD, nu la liberali. Colegii care nu au înţeles asta până acum, înseamnă că nu cunosc valorile liberale, iar locul lor sunt în opoziţie. Vă promit că niciodată, dar niciodată nu o să pun în pericol parteneriatul cu Klaus Iohannis. Cei care fac acest lucru sunt ipocriţi. Acest parteneriat e garantul guvernării liberale până în 2024. Parteneriatul meu cu preşedintele Iohannis este unul onest şi Klaus Iohannis reprezintă împreună soluţia pentru România. Dragi colegi liberali, suntem o echipă. Toţi construim, nu distrugem. Nu ne sabotăm propriul Guvern”, a mai spus premierul Florin Cîţu.

Ludovic Orban: PNL a înfrânt ciuma roșie

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a afirmat la Congresul formațiunii că apreciază participarea fiecărui membru, munca şi efortul depuse în ultimii patru ani, precizând că tot ceea ce a realizat partidul se datorează fiecăruia dintre membrii PNL.

„În condiţii grele, cu un PSD care a capturat aproape integral toate poziţiile statului, cu un PSD cu o majoritate parlamentară apăsătoare, cu un PSD agresiv, care a încercat să facă praf Justiţia, care a încercat să facă praf economia, PNL a dus o luptă de zi cu zi săptămână cu săptămână, lună cu lună împotriva PSD şi a reuşit să înfrângă această ciumă roşie, a reuşit să scoată de la guvernare PSD, a reuşit să îndrepte România în direcţia bună”, a afirmat Orban.

El a reamintit câştigarea alegerilor europarlamentare şi cele parlamentare. „Deşi nimeni nu se aştepta în 2019 am câştigat alegerile pentru Parlamentul European cu 27% ,în condiţiile în care mulţi dintre cei aflaţi în fruntea partidului şi mulţi dintre români, nu ar fi crezut că suntem capabili să obţinem această victorie. Am reuşit să convingem românii să voteze referendumul pentru justiţie iniţiat de preşedintele Iohannis.(...) După alegerile parlamentare am reuşit prima oară după 30 de ani ca un partid de dreapta să dea jos un partid de stânga, am reuşit să coagulăm toate forţele politice împotriva PSD, am trecut moţiunea de cenzură şi am învestit un guvern monocolor PNL care şi-a asumat guvernarea”, a mai transmis Orban.

