Luna februarie are o însemnătate specială pentru Daniela Gyorfi! Artista a vorbit cu emoție despre acest subiect: "E o binecuvântare" | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit. Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei și ca puzzle-ul să fie complet, a demarat și o afacere de succes.

Daniela Gyorfi, triplă sărbătoare în februarie

Daniela Gyorfi se bucură cel mai mult de luna iubirii, pentru că are triplă sărbătoare în familie. Prima, după cum bine știți, Ziua Îndrăgostiților, apoi ziua de naștere a Mariei, fiica ei și a lui George, soțul ei. A vorbit cu emoție despre lucrul sfânt din viața ei, familia, și cel mai de preț cadou făcut de George Tal pentru ea, de când sunt împreună, un copil minunat.

Citeste si: Cutremur cu magnitudine 5,7 în România. Seismul s-a resimţit şi în Bucureşti- kanald.ro

Citeste si: Cutremur în România de 5,7, în urmă cu puțin timp- stirilekanald.ro

"Luna februarie este pentru mine o binecuvântare. De exemplu, George este născut pe 11 februarie, iar fetița noastră pe 16 februarie. Deci ce poți să îți dorești mai mult decât între această zi a iubirii să naști o fetiță. Ăsta este cel mai frumos cadou și cel mai de preț pe care l-am primit în luna februarie ever, fetița noastră Măriuca.", a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cel mai frumos moment petrecut în familia Danielei Gyorfi

După 17 ani de relație, Daniela Gyorfi nu mai crede în Valentines Day, dar crede în iubire.

În discuția cu WOWbiz, artista și-a amintit cel mai frumos moment la care a luat parte împreună cu familia ei. Alături le-a fost și familia lui George din Germania, cu care Daniela se înțelege foarte bine. Așadar, vedeta ne-a povestit un episod în care au fost în German ia și au sărbătorit la puterea a treia.

"Chestia asta cu 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, mi se pare cel puțin la 50 de ani deplasat. Cred că Ziua Îndrăgostiților poate să fie în fiecare zi, dar totuși având cu George 17 ani de relație...Nu mai țin minte când a fost pandemia, când am făcut cu familia lui în Germania, el are doi copii, cu nepoții și cu Maria am fost și cu sora lui, adică a fost o zi mai specială între zilele astea. Fiind și ziua lui și ziua Mariei și Ziua Îndrăgostiților cam asta este treaba.", a mărturisit Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]z.ro!