Plăcerea vinovată a Nicoletei Nucă. Chiar artista a recunoscut de la ce nu se poate abține: ,,Nu am ce să fac, îmi plac foarte mult”

In articol:

Nicoleta Nucă este una dintre artistele apreciate atât în Republica Moldova, locul de origine al acesteia, cât și în România. Aceasta a cucerit publicul grație vocii sale, dar și a emoțiilor pe care le transmite cu fiecare melodie pe care o lansează.

Recent, vedeta a dezvăluit că există un lucru în fața căruia niciodată nu poate să se abțină și oricât ar încerca nu poate să scape de această plăcere vinovată.

Citește și: Nicoleta Nucă are planuri mari pentru anul care vine. Artista are câteva dorințe: „Dacă voi reuși, veți ști despre ele și voi”

De la ce nu se poate abține Nicoleta Nucă? A zis-o fără ocolișuri

Este bine știut deja faptul că femeile au o adevărată slăbiciune pentru cumpărături. În aceeași situație se află chiar și Nicoleta Nucă, care spune că nu poate spune nu în fața pantofilor. Vedeta a mărturisit că are acasă o mulțime de perechi de pantofi pe care nu le mai poartă și pe care vrea să le doneze, dar pur și simplu s-a atașat prea mult de ele.

Citeste si: Giani Kiriță, amintiri din tinerețe. Ce a făcut fostul fotbalist după ce a luat primul lui salariu: „Îmi doream foarte mult”- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Transilvania și o parte din Banat, cele mai sigure zone din România în caz de cutremur. Gheorghe Mărmureanu, mesaj pentru români- stirilekanald.ro

„ Pantofii, ce crezi. Pantofii sunt plăcerea mea nevinovată. Mă rog, este puțin vinovată atunci când te uiți în portofel sau mă rog, în cont și se duc banii așa. Dar nu am ce să fac, îmi plac foarte mult. Nu poți să mă întrebi treaba aceasta pentru că nu am stat să îi număr niciodată. (n.r. câți pantofi are) Tot încerc să mai dau, să mai donez, să fac ceva cu pantofii pe care nu îi port, poate am încălțăminte pe care nu o port de ani de zile, dar stă acolo pentru că nu pot să o dau, nu pot. Probabil că emoțional mă atașez prea tare de ele. Încerc să tot dau, dar tot multe sunt. Nu se termină. Nu știu cum se întâmplă treaba aceasta. Nu știu, pantofii ne fac fericite, cred că asta este rețeta. Mă rog, una dintre ele, că și hainele ne fac fericite și multe alte lucruri”, a declarat cântăreața, potrivit Ego.ro.

Citește și: Hotărârea pe care Nicoleta Nucă a luat-o înainte de nuntă! Ce se va întâmpla cu fericitul eveniment: „N-am simțit că aș vrea...”

Ce a pățit vedeta la unul dintre concerte

Nicoleta Nucă a povestit despre o întâmplare mai puțin fericită de care a avut parte la unul dintre concertele sale de la începutul carierei din țara noastră. Chiar în momentul în care a urcat pe scenă, unuia dintre pantofii pe care aceasta îi purta în picioare i s-a rupt tocul. Însă, asta nu a împiedicat-o pe artistă să își ducă la bun sfârșit concertul. Pe toată perioada timpului, vedeta a stat pe vârfuri și a continuat să cânte, iar a doua zi s-a trezit cu febră musculară din cauza perioadei lungi de timp de efort.

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO "Cum e posibil să își lase copilul așa în ploaie?" Pique, acuzat de neglijență în legătură cu cei doi copii ai săi, Sasha și Milan- radioimpuls.ro

,,Mi s-a întâmplat cu vreo 6-7 ani în urmă. Cred că era unul dintre primele concerte pe care le aveam de când venisem în România și începuse nebunia. Țin minte și acum ce aveam pentru că am încercat să le repar și nu am mai avut ce să mai fac cu ele. Aveam niște botine cu țepi, foarte mișto, de piele. Mi s-a rupt tocul fix pe scenă, la începutul concertului.

La prima piesă s-a dus tocul. Am stat pe vârf, practic, tot concertul. A doua zi am avut febră la piciorul pe care am stat încontinuu. Vedeam tocul, la un moment dat. Era într-un colț, zburase. Oamenii din fața scenei văzuseră și ei, râdeau și îmi tot arătau că e acolo. Eu mă făceam că plouă, îmi vedeam de treaba mea. Show-ul trebuie să meargă înainte, așa este și vorba. În cazul artiștilor, este o formă de lipsă de respect față de public să faci fițe «Stai că mi s-a rupt tocul, o să cobor puțin, nu mai ies!». Eu așa sunt făcută, sunt un soldățel de felul meu. Dacă am venit să îmi fac treaba, mă implic 100% în ce am de făcut și nu mai atrag atenția la detalii minore din jurul meu”, a mai adăugat solista.