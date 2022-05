„M-a bătut” Bianca Drăgușanu a apărut cu sânge pe față! Vedeta s-a confesat fanilor. Cum a ajuns în această situație?

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai controversate și cunoscute vedete din lumea mondenă. Este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei cărora le povestește tot ce face atât pe plan profesional, dar și personal.

Postează cu regularitate pe Instagram și cu siguranță ultimele imagini publicate de aceasta i-au băgat în sperieți pe internauți. Blondina s-a afișat cu sânge la nas și imediat a explicat care a fost întreaga situație și cum a ajuns în această ipostază neașteptată.

Bianca Drăgușanu, cu sânge la nas! Cum a ajuns în această situație? „ M-a bătut, de data asta”

Vedeta de televiziune s-a confesat fanilor de pe rețelele de socializare. De o bună bucată de timp, aceasta a început să ia lecții de box, doar că ultima ședință a devenit foarte intensă, iar Bianca Drăgușanu a încasat o lovitură direct în față. Ei bine, aceasta a început să sângereze și imediat a scos telefonul și a filmat. Se pare că ea și antrenorul ei s-au lăsat purtați de val.

Blondina nu a fost deloc supărată pentru că a încasat lovitura, ci promite să se „răzbune” într-o luptă viitoare.

„Ca în orice bătaie, mai dai, dar mai și iei. M-a bătut, de data asta. Dar mă revanșez eu!", a spus Bianca Drăgușanu, în timp ce le arăta internauților cu ce s-a ales în urma „bătăii” primite.

Citeste si: Ce nu ai voie să faci pe 21 mai 2022 de Constantin și Elena- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Bianca Drăgușanu, adevărul despre presupusa sarcină

După divorțul de cel de-al doilea soț, blondina și-a găsit fericirea în brațele unui cunoscut om de afaceri din România. Relația lor, însă, nu este lipsită de controverse, certuri și despărțiri, ba chiar aceștia și-ar fi spus adio, după ce bărbatul a participat la o petrecere cu mai multe domnișoare.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, primele declarații pentru WOWbiz.ro, despre faptul că ar fi însărcinată! Reacția blondinei spune multe| EXCLUSIV

La scurt timp de la acest incident, a apărut un zvon conform căruia vedeta de televiziune ar fi fost gravidă cu iubitul ei. Ei bine, prezentă în emisiunea lui Teo Trandafir, Bianca Drăgușanu a spus adevărul fără ocolișuri.

Citeste si: "Mersul pe sârmă e dificil" Bianca Drăgușanu, mai sinceră ca niciodată! Unde s-a "dezechilibrat" iubitul ei de s-a rupt relația? Declarații incendiare| EXCLUSIV

„A apărut acest zvon, dar îți spun sincer că și dacă ar fi fost adevărat, până nu sunt sigură pe ce vreau eu și pe sănătatea mea și a copilului care urmează să vină pe lume, eu nu aș fi recunoscut. Dacă voi rămâne însărcinată, voi veni la tine în emisiune când voi avea 4-5 luni și voi fi sigură că sarcina decurge cum vreau eu și medicul și atunci nici nu mai poți să ascunzi.

(...) A pornit de la faptul că noi ne doream foarte tare să fim părinți. Nu am fost la nicio clinică, cum s-a scris. Am vorbit despre viitor, e normal despre un an și jumătate să vorbești despre asta. E un subiect foarte sensibil, delicat și nu vreau să vorbesc foarte mult, nu e cazul”, a explicat Bianca Drăgușanu la Teo Show.