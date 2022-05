"Mersul pe sârmă e dificil" Bianca Drăgușanu, mai sinceră ca niciodată! Unde s-a "dezechilibrat" iubitul ei de s-a rupt relația? Declarații incendiare | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, dar și faptul că a devenit, singură, pe cont propriu, o femeie de succes.

Decizia luată de Bianca Drăgușanu, după ce s-a despărțit de iubitul ei

În ultimul timp, Bianca a fost constant în atenția presei, din cauza diferitelor situații în care s-a aflat. Mai întâi, a fost implicată într-un scandal de la petrecerea burlacilor organizată de Florin Salam, invitat fiind și iubitul ei, unde se întâmplau lucruri cu care ea nu era de acord. Atunci, mai multe voci au acuzat-o că ar fi stricat evenimentul, dând buzna cu bâtă și lovind mai multe persoane. De curând, un alt zvon extrem de mediatizat a fost faptul că ar fi din nou însărcinată. Contactată de echipa WOWbiz, Bianca a spus c nu dorește să discute despre acest subiect, fără să afirme sau să nege speculațiile.

Acum, iubitul ei a postat un mesaj tranșant pe rețelele sociale, unde a afirmat clar că nu mai este într-o relație cu Bianca Drăgușanu. Pentru nu a nu se mai crea rumori pe acest subiect, vedeta a acceptat să lămurească situația și a explicat pentru WOWbiz.ro

cum stau lucrurile de fapt.

"Nu s-a schimbat neapărat ceva în viața mea odată cu această despărțire, dar voi face ce am făcut până acum. Eu am aceleași priorități în viață: cariera, copilul, viață sănătoasă, sport. Nu vă imaginați că a fost vreun impediment relația pe care am avut-o în viața mea.", a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu, motivul pentru care nu mai este într-o relație

Astfel, înțelegem că cei doi chiar au încheiat relația de cuplu. Care a fost problema reală și dacă mai există cale de împăcare a răspuns chiar vedeta, fără nicio reținere.

"Normal că mai cred în iubire, doar ce legătură are că nu mai sunt într-o relație, cu iubirea. Poate că încă mă iubește, poate că încă îl iubesc sau poate există sentimente între noi. Asta nu înseamnă că dacă ne-am despărțit, gata au trecut sentimentele, dispar în 24 de ore. Cine știe ce ne rezervă viața, prezentul și viitorul. Viața este imprevizibilă, eu sunt un om care știe ce vrea și atât timp cât știu ce vreau, lucrurile sunt foarte simple pentru mine. Problema e de partea cealaltă. Te dezechilibrezi când nu te informezi că mersul pe sârmă e unul dificil. Și eu sunt o femeie dificilă, e foarte clar că lângă mine trebuie să fie un bărbat puternic și capabil, ca să poți să ai o relație cu mine. Dacă nu ești și te pierzi pe drum, este problema ta, nu a mea.", a mărturisit Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.