„M-a făcut bărbatul de astăzi” Vlad Gherman nu se mai ascunde! Actorul a mărturisit sincer ce simte pentru Cristina Ciobănașu în prezent

Vlad Gherman șI Cristina Ciobănașu au format, la un moment dat, unul dintre cele mai appreciate și iubite cupluri de la noi din țară. Au crescut și s-au maturizat unul aproape de celălalt, iar publicul a avut ocazia să-i vadă evoluând împreună. În cadrul unui interviu, după aproximativ un a după ce au dat trista veste că drumurile lor s-au separate în viață, Vlad Gherman a vorbit despre fosta sa iubită, alături de

care și-a petrecut 9 ani din viață. Acum, fiecare și-a refăcut deja viața, actorul fiind într-o relație de puțin timp cu Oana Moșneagu, colega sa de pe platourile de filmare.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au iubit vreme de 9 ani, însă se pare că iubirea lor nu a fost veșnică. Vestea despărțirii a venit ca un fulger și nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea final, însă iată că a venit momentul ca actorul, acum iubitul Oanei Moșneagu, să redeschidă subiecul „Cristina Ciobănașu” în cadrul unui interviu.

Vlad Gherman îi este recunoscător Cristinei Ciobănașu

Timpul pe care cei doi l-au petrecut împreună nu poate fi uitat, pentru că se întinde pe o bună bucată din viața celor doi. Au avut parte de nenumărate vacanțe minunate, însă nici momentele de suferință nu au lipsit din relația lor. Cu toate acestea, acele momente tensionate au fost numai spre binele lor.

Vlad Gherman va fi alături de fosta sa iubită mereu atunci când va avea nevoie de ajutor și, mai mult decât atât, artistul a mărturisit că alături de ea a petrecut foarte multe momente frumoase, pe care nu le va putea uita vreodată. Actorul își respectă și apreciază foarte mult fosta iubită, iar acest lucru nu se va putea schimba, oricât de mult timp va trece.

„Thank you for the journey! Pentru toată călătoria aceasta frumoasă. A fost un rollercoaster emoțional. M-a ajutat să mă dezvolt pe foarte multe planuri. O apreciez și o respect foarte mult, chestia asta nu o să se schimbe niciodată. Am avut atâția ani frumoși, atâtea vacanțe împreună, îi mulțumesc pentru toată călătoria asta care m-a făcut bărbatul în devenire de astăzi. Bărbatul care se clădește și pe baza relației pe care am avut-o cu Cris”, a spus Vlad Gherman, potrivit CaTine.