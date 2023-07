Rareș Ciciovan, în lacrimi! Soțul Georgianei Lobonț a povestit prin ce chinuri a trecut artista atunci când a născut primul copil: "Nu aveam bani să plătesc nașterea" | EXCLUSIV

In articol:

Georgiana Lobonț și soțul ei au venit la Online Story by Cornelia Ionescu, unde au vorbit în exclusivitate despre cel de-al treilea copil, cum au aflat că artista este însărcinată, dar și cât de greu le-a fost l-a început, atunci când s-a născut primul copil al cuplului, iar problemele financiare erau la ordinea zilei.

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai iubite artiste din România, iar piesele ei ajung imediat în trending pe YouTube. A cunoscut dragoste publicului și succesul prin muncă, iar Rareș, soțul ei, i-a stat alături în fiecare clipă. Totuși, la început de drum, viața artistei și a lui Rareș nu a fost așa de simplă, iar la WOWnews bărbatul a făcut mai multe dezvăluiri impresionante.

Rareș Ciciovan, mărturii emoționante despre momentul în care artista a născut primul copil

Georgiana Lobonț a devenit mamă pentru prima oară la 23 de ani, atunci când l-a adus pe lume pe fiul ei și al lui Rareș Ciciovan.

Artista și soțul ei erau tineri și la început de drum, așa că atunci când medicul le-a cerut 8.000 de lei pentru naștere, Rareș a fost nevoit să facă mai multe eforturi financiare pentru a plăti medicul.

"La prima sarcină noi ne-am confruntat și cu problema banilor de a plăti nașterea. Trebuia să nască la stat, nu a născut la stat, am vrut la privat și o doctoriță ne-a cerut pe vreme aia 8.000 de lei", a mărturisit soțul Georgianei Lobonț la WOWnews.

Soțul Georgianei Lobonț nu a vrut să îi spună nimic despre problemele cu banii, tocmai pentru că știa că se va stresa foarte mult pentru această problemă, iar sarcina era aproape de final.

Rareș a mărturisit abia acum prin ce au trăit atunci când s-a născut fiul lor.

Georgiana Lobonț, umilită de medicul cu care trebuia să nască primul copil

Georgiana Lobonț a trecut prin adevărate clipe de coșmar la prima sarcină. Vedeta și-a ales o doctoriță renumită și urma să nască într-un spital de stat. Pe lângă faptul că le-au cerut cei 8.000

de lei pentru naștere, pe lângă toate controalele pe care le-au plătit la privat, artista a fost și umilită în momentul în care a ajuns la spital.

"A venit o doctoriță la mine acolo la stat și eu la ea m-am dus toată sarcina. Consultațiile se făceau la privat și născutul la stat. Noi ne-am dus la ea la consultații și când am ajuns să nasc la stat, pentru că am zis că nasc cu ea că era foarte renumită, am tot sunat-o, am tot sunat-o. Doctorii nu voiau să se bage peste ea că fiecare își știe pacienții.

A venit acolo în sala peste mine și a deschis așa dintr-o dată ușa și a început să țipe: Da ce ai crezut că așa ușor naști?! Avem 23 de ani, efectiv așa m-a deprimat și mă simțeam ca și cum aș fi un om bun de nimic(...) Așa de urât s-a comportat cu mine și am fost atât de dezamăgită și l-am sunat pe Rareș să vină după mine să facem tot ce putem și mergem acolo unde mi-a recomandat nașa lui Edi să nasc. Ne-am dus la spital la privat în Cluj", a dezvăluit Georgiana Lobonț, la WOWnews.

"Am plecat din spitalul de stat pe semnătură"

Vedeta a plecat de la spitalul de stat la care ar fi trebuit să nască pe semnătură și a mers împreună cu soțul ei la un doctor din mediul privat, recomandat chiar de către nașa fiului ei.

"Am plecat din spitalul de stat pe semnătură", a mărturisit Rareș Ciciovan. A doua zi după ce s-a internat, artista a născut natural și totul a decurs foarte bine.

"În următoare zi la nouă am născut. Am născut natural.(...) Eu nici nu am știut de faza cu banii, nu mi-a zis ca să nu mă streseze", a mai explicat și Georgiana.

Rareș Ciciovan, dezvăluiri în lacrimi

Soțul Georgianei Lobonț i-a ascuns artistei problemele financiare și nu a vrut să îi spună ce probleme aveau cu banii. Mai mult decât atât, vedeta a cântat foarte mult și până când a născut, tocmai pentru că existau numeroase contracte pe care trebuia să le onoreze, iar astfel să facă rost de bani.

Rareș Ciciovan a început să plângă de emoție în timpul emisiunii, atunci când a dezvăluit cât de greu a fost pentru ei să își permită prima naștere. Acum, soțul Georgianei Lobonț este liniștit și știe că au muncit din greu pentru tot ceea ce își permit și realizează în prezent, iar banii nu mai sunt o grijă, așa că se pot bucura din plin de momentele magice pe care le trăiesc.

"Știam cât costă, dar nu îi aveam și am zis că ne descurcăm cumva. Tot timpul venea un telefon, un contract(...) Acum pot să mă bucur cu adevărat", a mărturisit Rareș Ciciovan cu lacrimi în ochi, în emisiunea Corneliei Ionescu.

