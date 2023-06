”M-a întrebat toată lumea dacă sunt bolnavă” Transformarea prin care Monica Odagiu a speriat pe toată lumea. De ce a ajuns actrița în situația asta?

In articol:

În urmă cu ceva timp, Monica Odagiu a fost protagonista unei tragice situații. Atunci, aflată la volanul mașinii, actrița a accidentat mortal un tânăr.

Evenimentul a marcat-o profund și a îndoliat o familie, motiv pentru care vedeta s-a și retras o perioadă din lumina reflectoarelor.

Monica Odagiu a ajuns piele și os

Însă, pentru că se spune că timpul vindecă totul, acum fosta iubită a lui Dan Bittman a început să-și reia viața de unde a lăsat-o.

Doar că problemele din ultima perioada și munca de la teatru și-au pus amprenta asupra sa. Stresul, oboseala și gândurile au adus-o pe Monica Odagiu în punctul în care să le ridice celor din jur semne de întrebare.

Și asta pentru că a slăbit foarte mult, fiind aproape de nerecunoscut, ba chiar, arătând, spun cei din jurul ei, ca un om bolnav.

Ea clarifică situația și spune că nu are probleme de sănătate, doar că perioada grea prin care a trecut a adus-o în punctul acesta, de a pierde multe kilograme, motiv pentru care încearcă acum să se repună pe picioare, cu sport și alimentație sănătoasă.

Însă, pe lângă faptul că a slăbit enorm, Monica Odagiu spune că mai are o problemă. Înălțimea, considerată de ea ca fiind un defect, mai ales în cariera pe care și-a ales-o.

„Eu sunt foarte înaltă. Un pic prea înaltă din punctul meu de vedere, adică eu nu sunt foarte fericită cu această înălțime. Mi-aș fi dorit să fiu măcar un pic mai scundă, la 1,75 metri. Eu am 1,81 metri. Deci e mult. Atâta timp cât te simți bine tu cu tine, e suficient. Nu contează că ești mai gras, mai slab. E foarte adevărat că în ultima perioadă m-a întrebat toată lumea de ce sunt atât de slabă. Dacă sunt bolnavă. Nu sunt bolnavă, fraților. Sunt stresată. E o diferență. Am fost stresată în această perioadă, sunt încă stresată, și am slăbit foarte mult. Dar nu sunt bolnavă, mă duc la sală, chiar mă duc mult”, a spus Monica Odagiu, conform Ego.

Actrița mărturisește că a ajuns să își vadă înălțimea ca pe ceva deloc benefic atunci când a realizat că o cam încurcă în meseria de pe scenă.

Ea spune că cu greu își găsește parteneri de scenă pe măsura ei, plus că, până nu de mult, se și făcea o discriminare în rândul actorilor pe baza aspectului fizic.

Acum, însă, deși s-ar vrea puțin mai scundă, spune că a învățat că mai important decât orice este ca ea să se accepte, să se placă și să se simtă bine în pielea ei.

”Se găsește foarte greu partener de scenă care să fie măcar la fel de înalt ca mine, dacă nu mai înalt. E complicățel. Mare majoritate a actrițelor sunt mai mici de înălțime decât mine, mai normale. Eu sunt un cal. Ai să răzi, dar chiar ar fi indicat să nu ai mărimile unui fotomodel dacă vrei să fii actor”, a mai adăugat actrița.