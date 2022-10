”M-a și bătut mama” Valentin Sanfira, amintiri dureroase din perioada copilăriei. Soția sa a izbucnit în lacrimi la auzul poveștii: ”Provin și eu dintr-o familie…”

In articol:

Valentin Sanfira este unul dintre folcloriștii foarte apreciați de la noi, la fel cum este și frumoasa sa soție. Nu de mult, cei doi s-au căsătorit religios și au făcut o nuntă ca în povești, apoi au plecat într-o lună de miere extravagantă. Și asta pentru că sunt doi oameni care se mândresc cu vieți profesionale de excepție, motiv pentru care nu știu ce înseamnă grija zilei de mâine.

Însă, dacă acum o duc bine din punct de vedere financiar, pe vremea când erau doar niște copii ori adolescenți, lucrurile nu stăteau deloc așa.

Valentin și Codruța Sanfira au pornit în viață de jos

În podcast-ul găzduit de Mirela Vaida, cuplul a vorbit despre trecut, moment în care Codruța Sanfira a izbucnit în lacrimi, luând pe toată lumea prin surprindere.

Primul care s-a reîntors în timp și a vorbit despre trecut a fost folcloristul. Cântărețul de muzică populară a dezvăluit că în momentul în care le-a spus părinților ce vrea să facă, adică muzică, tatăl și mama sa nu au prea fost de acord.

Și asta pentru că situația lor financiară nu era deloc una bună. Motiv pentru care și-au îndemnat fiul, cu vorba bună, dar și apelând la corecția corporală, să învețe și să facă o facultate care să-i aducă la bază o meserie căutată.

În caz contrar, în viziunea lor, cântărețul avea să o ducă în continuare greu.

Ambițios din fire, știind că-și dorește, Valentin Sanfira nu a renunțat la visul său și spune acum că bine a făcut, căci oricum nu a avut nimic de pierdut.

''Părinții au spus, tata, nu, dar mama a spus săraca: ”Noi nu avem bani să te ducem pe tine să faci școli, să faci cântece, că noi avem... sunt scumpe costumele”. Și eu am zis că o să fiu cântăreț. M-a și bătut mama. „Pune mâna pe carte, lasă lălăitul că nu o să faci nimic, mori de foame. Fă-ți o meserie”. Cred că nici nu aveam ce să pierd'', a spus Valentin Sanfira în cadrul podcast-ului Mirelei Vaida.

În urma celor declarate de artist, frumoasa sa soție a izbucnit în lacrimi. Fire sensibilă, Codruța Sanfira spune că poveștile soțului ei i-au amintit de trecutul ei și de câte sacrificii au făcut părinții pentru ca ea să își urmeze drumul în viață.

Artista mărturisește că provine dintr-o familie modestă, însă niciodată nu a primit un refuz din partea părinților.

Familia a făcut orice pentru ca ea să termine o facultate, să facă muzică și să ajungă femeia care este astăzi.

''De fiecare dată mă emoționez când povestește despre copilăria lui. Când povestește așa mă gândesc cumva și la părinții mei care au făcut mereu tot posibilul să îmi ofere tot ce am avut nevoie. Și îmi dau seama că părinții mei au făcut atât de multe sacrificii ca mie să nu îmi lipsească nimic. Mi-am dorit să cânt, am cântat, mi-am dorit să merg la o facultate, am mers. Nu pot să spun că vin dintr-o familie foarte înstărită. Provin și eu tot dintr-o familie modestă'', a spus și Codruța Sanfira.