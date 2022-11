”M-am speriat!” Adela Popescu, întâmplare nefericită într-un mall din București. Ce a făcut vedeta pentru a le proteja copilăria băieților ei: ”M-a costat”

In articol:

Adela Popescu are trei copii cu Radu Vâlcan, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire de ani buni, și pentru ei încearcă să facă imposibilul posibil ori de câte ori este nevoie.

Tocmai de aceea, acum când e mamă singură, soțul fiind plecat peste mări și țări pentru a realiza o emisiune, prezentatoarea și-a dus băieții la mall, pentru a viziona un film de Crăciun.

Adela Popescu face orice pentru băieții ei

Doar că imediat ce au intrat în sala de cinema, ceva a făcut-o pe Adela Popescu să se gândească la faptul că este foarte posibil ca alegerea filmului să nu fi fost chiar cea mai inspirată, în ciuda faptului că era dedicat celor mici.

„Am fost la un film cu copiii, de la care am ieșit la jumătate, pentru că, deși mi s-a părut ciudat la început drumul pe care o luase, faptul că îmi dădeam seama că se discută despre Moș Crăciun, mi-a confirmat Dana, care a ieșit de la acel film, că nu e bine. Practic, în final, se spune că… știți voi”, a spus Adela Popescu pe Instagram, în timp ce ieșea cu cei mici din mall.

Ulterior, după ce a ajuns cu cei mici acasă, soția lui Radu Vâlcan a intrat iar în legătură cu fanii ei, avertizându-i și spunându-le cum a reușit, de fapt, să își scoată la timp copiii din sala de cinema, dar și cât a costat-o dorința ca

băieții ei să creadă în continuare în Moș Crăciun.

Conform spuselor sale, încă de la jumătatea filmului, vedeta a început să creadă că ar trebui să își scoată copiii din sală, în caz contrar fiind nevoită să le dea ample explicații despre existența lui Moș Crăciun.

Iar când credea că poate totul este doar în capul ei, suspiciunile i s-au confirmat și din partea bunei sale prietene, care a trecut prin aceeași situația cu cei mici.

Astfel, dorind ca băieții ei să aibă în continuare o copilărie frumoasă, știind cât de important a fost pentru ea faptul că a crezut mereu în magia lui Moș Crăciun, Adela Popescu a trecut ”la atac”.

În acest caz, o jucărie a făcut diferența, iar acum Andrei și Alexandru îl așteaptă pe Moș Crăciun. Soția lui Radu Vâlncan și-a pus copiii să aleagă între a se bucura de jucării noi ori a sta în continuare la film, iar ei, bineînțeles, au mers pe prima variantă, spre marea bucurie a mamei lor.

Deși se arată conștientă că a plătit destul de mult pentru trei bilete la film, punându-se la calcul și prețul jucăriilor, Adela Popescu a încheiat seara cu zâmbetul pe buze, mândră că magia sărbătorilor văzută și simțită de băieții ei nu a fost distrusă.

„ Așa cum vă spuneam, am fost la cinematograf cu cei mici, la un film care promitea a fi foarte potrivit pentru această perioadă și pentru ei. Se numește ”Crăciunul ursulețului Teddy”. M-am speriat pe început, dar am zis că poate mi se pare.(...) În timp ce mă uitam și eram plină de frământări, am primit un mesaj de la Dana ”să nu mergi cu copiii la filmul ăsta, pentru că tot filmul încearcă, practic, să spună că nu există Moș Crăciun”. Nu-mi venea să cred! Și am început să mă gândesc ce să fac, să le dau niște explicații cum că ”mamă, ăsta e film”. Mă gândeam la soluții și am zis ”hai să nu risc”, că pentru mine asta este foarte important să cred că Moș Crăciun, în copilărie.(...) I-am zis lui Alexandru ”mami, nu vrei să mergem să luăm jucăria aia”- îmi cerea el de mult o jucărie- „ideea e că dacă vrei s-o luăm, trebuie să mergem acum, că după se închide magazinul”.(...) Bineînțeles că a ales jucăria și am plecat. Deci m-a costat o jucărie”, a povestit Adela Popescu, pe InstaStory.