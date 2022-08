„M-au luat și pentru substanțe interzise” Bogdan Mocanu, oprit de un filtru al poliției în toiul nopții și testat pentru consumul de stupefiante

In articol:

Bogdan Mocanu este foarte activ pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii săi de cărora le povestește tot ce face atât pe plan profesional, dar și personal.

În urmă cu o seară, artistul a fost oprit de oamenii legii pentru un control de rutină. Fostul concurent de la „Puterea dragostei” a fost testat de agenții de poliție inclusiv pentru consumul de substanțe interzise.

Bogdan Mocanu, mesaj pentru toți fanii săi, după ce a fost controlat de poliție: „Copii, să fiți cuminți”

După ce s-au semnalat tot mai multe cazuri de șoferi care se urcau la volan sub influența stupefiantelor, oamenii legii au început să intețească controalele. Era trecut de miezul nopții atunci când Bogdan Mocanu a fost oprit de un filtru al poliției și testat pentru consumul de substanțe interzise.

„M-au luat și pentru droguri”, a scris Bogdan mocanu în dreptul imaginilor în care este testat pentru consumul de substanțe interzise.

Acesta a cooperat cu agenții și a urmat întocmai instrucțiunile lor, iar la final, bineînțeles, toate rezultatele au ieșit negative.

Bogdan Mocanu a povestit întreg momentul pe Instagram și i-a sfătuit pe toți cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare să aibă grijă și să nu se urce niciodată la volan sub influența substanțelor alcoolice sau interzise.

„Copii, să fiți cuminți”, i-a îndemnat artistul pe fanii lui de pe rețelele de socializare.

Ce probleme de sănătate are Bogdan Mocanu

Artistul se confruntă de ceva timp cu diabetul. Este afecțiunea care îi dă cele mai mari bătăi de cap, mai ales că niciodată nu trebuie să uite să-și injecteze insulina, căci în caz contrar starea sa de sănătate s-ar putea agrava. Astfel că a fost mai mult decât fericit atunci când a aflat că există o nouă cale prin care își poate administra medicamentul fără să mai fie nevoie să se înțepe zi de zi. În urmă cu câteva luni, Bogdan Mocanu și-a instalat o pompă de insulină, iar de atunci viața lui s-a schimbat complet.

„Dragilor, nu pot să vă zic cât de entuziasmat sunt! Nu știți ce am aici. Ăsta e cadoul pe care l-am așteptat toată viața. E pompa de insulină pentru diabet.

Mâine am programare să o instalez. De mâine, teoretic, ar trebui să nu mai fac injecții niciodată. Am super mari emoții. Nu știu, parcă e prea frumos să fie adevărat, dar vă țin la curent, am vrut să vă anunț și pe voi", a declarat Bogdan Mocanu, în mediul online, în urmă cu ceva timp.