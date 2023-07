„Mă căuta disperată” Armin Nicoară, gest revoltător la adresa colegei sale de trupă! Saxofonistul a chemat-o în camera de hotel, după ce a „prins-o” în fața ușii sale

In articol:

Până acum, Armin Nicoară le-a arătata admiratorilor lui că nu a fost ușă de biserică în relația cu Claudia Puican, însă nici în prezent nu pare a fi mult prea la locul lui. Ieșirile sale în ceea ce le privește pe doamnele și domnișoarele pe care le întâlnește au fost aspru judecatăe de internauți de-a lungul timpului, fiind de părere că soția sa nu ar merita un asemena comportament din partea lui.

Cu toate acestea, se pare că nici artista nu are prea multe de obiectat, așa că saxofonistului nu-i rămâne decât să facă ceea ce îi place, așa cum a procedat și de această dată cu o altă artistă, colegă de trupă.

În timp ce se afla în camera de hotel, înainte de a ajunge la eveniment în fața invitaților, solista venită și ea să cânte la petrecere, i-a adus saxofonistului perechea de pantofi în cameră, moment în care artistul a profitat de ocazie și, mai în glumă, mai în serios, a invitat-o să intre. Politicoasă și binevoitoare, cântăreața a schițat o expresie a feței prin care a dat de înțeles că refuză să dea curs inițiativei colegului său. Cei doi colaborează deja de mai mult timp la evenimente, alături și de Petrică Nicoară.

„Această domnișoară mă caută disperată. Haideți în cameră.”, a spus Armin Nicoară în mediul online.

Armin Nicoară și-a pierdut bunica în urmă cu câteva zile

Bunica lui Armin Nicoară a plecat din această lume la o vârstă înaintată, 94 de ani.

Bătrâna s-a stins din viață la câțiva ani distanță după ce soțul său a decedat. Până la un moment dat, a locuit la Timișoara, acolo unde copiii ei au considerat că este cel mai bine, însă, recent, au decis să o readucă la coliba unde a trăit alături de soțul său. Odată ajunsă în locul unde a trăit zeci de ani, nu a mai durat mult până ce și-a dat ultima suflare.

„Din păcate, da… era la o vârstă înaintată. Acum câțiva ani, a murit și bunicul meu. Ei locuiau în zona Herculane. După moartea bunicului, tata și unchiul meu au adus-o la Timișoara. În acel moment, după ce au luat-o de la colibă, unde a stat toată viața, s-a rupt ceva în ea. Vreau să spun că s-a ținut foarte bine, ea mergea tot timpul cu vacile și oile pe câmp. După ce a murit bunicul, s-a întâmplat să pice la pat.

A fost ca o durere pentru ea, că stătea la pat și nu mai ajunge lângă soțul ei. I-am chemat și preotul, să-i citească, gândindu-ne că, poate, are ceva ce n-o lasă să plece pe lumea cealaltă. Doar când am dus-o la coliba ei, nu a mai durat două săptămâni și s-a stins din viață. Parcă și-a dorit să ajungă în locul în care a trăit o viață și unde e înmormântat și soțul ei ”, a povestit Armin Nicoară, conform Star Popular.

