”Mă face să-mi fie rușine” Adela Popescu nu s-a mai putut abține! Dezvăluirea pe care a făcut-o fără rețineri, chiar pe rețelele de socializare. Puțini se așteptau să vorbească public despre procesul de slăbire prin care trece în prezent

Adela Popescu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de admiratori, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, soția lui Radu Vâlcan este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, așa

Blondina le-a dezvăluit admiratorilor din mediul online că în ultima perioadă a acumulat nici mai mult, nici mai puțin de 3 kilograme și, chiar dacă apropiații îi spun că arată foarte bine, inclusiv soțul ei, prezentatoarea TV a dezvăluit că ea nu se simtă confortabil în această situație.

Din acest motiv, Adela Popescu a decis să nu țină dietă, ci doar să reducă într-un fel sau altul cantitatea de mâncare pe care o consumă la mese, însă nu a durat prea mult, asta până când a mâncat cu poftă mai multe feluri de mâncare. Ei bine, în urma acestei experiențe, vedeta și-a dat seama că, de fapt, sportul ar fi extrem de important pentru ea, asta pentru că ar fi mult mai responsabilă în ceea ce privește alimentația.

„Pe scurt, am luat 3 kilograme. Chiar dacă unele persoane spun că arăt foarte bine, așa cum este cazul lui Radu, eu mă simt confortabil cu minus trei kile față de câte am acum. Așa că am încercat să găsesc soluții. Am zis să nu țin diete pentru că m-aș frustra și am decis să reduc din cantitatea de mâncare.

M-a ținut ambiția doar până la prânz când am devorat un sandviș cu focaccia și mortadela, apoi o ciorbă de perișoare și creveți în unt. Analizând situația mi-am dat seama de ce e important sportul pentru mine. Pentru că mă face să-mi fie rușine. Să-mi fie rușine pentru munca depusă la sală. Dacă mă gândesc la cât efort am făcut la fitness, mi-e rușine să mai mănânc”, a povestit Adela Popescu, pe rețelele de socializare.

Adela Popescu, despre momentul când și-a dus copiii la grădiniță

De curând a început un an nou școlar, iar Adela Popescu a ținut să împărtășească cu urmăritorii de pe rețelele de socializare ce a simțit atunci când și-a lăsat copiii la grădiniță.

Deși micuții erau afectați de schimbarea din viața lor, începând să plângă, vedeta spune că ea nu a fost afectată de reacțiile micuților, asta pentru că știe că la unitatea de învățământ sunt pe mâini bune și știe că băieții ei se vor acomoda repede.

„Am lăsat copiii mici la grădiniță. Unul plângea, celălalt mai avea puțin. Interesant să observ că nu prea sunt afectată, poate și pentru că știu că sunt pe mâini bune și se liniștesc repede. Așa e acomodarea.”, a mărturisit Adela Popescu, pe contul ei oficial de Instagram.