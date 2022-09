„Mă lupt să fiu alături de Eva de ziua ei” Elena Udrea, strigăt disperat din închisoare! Mesajul dur transmis din spatele gratiilor

In articol:

Elena Udrea trece printr-o perioadă grea, având în vedere că se află după gratii, după ce a fost condamnată la șase ani de închisoare cu executare în dosarul ”Gala Bute”. De asemenea, cel mai greu lucru pentru blonda de la Cotroceni este că nu își poate vedea fetița, care are aproape vârsta de patru ani.

Fostul politician a transmis un mesaj pe pagina personală de Facebook, mai precis că se luptă din greu pentru a o putea vedea pe Eva în ziua în care micuța va împlini vârsta de 4 ani. Udrea a mai precizat că legea e nedreaptă, în special când vine vorba despre o mamă deținută și copilul ei, asta pentru că procedurile nu permit ca minorul să-și vadă mama fără un geam despărțitor.

Citeste si: Elena Udrea iese din Penitenciarul de Femei Târgșor și vine la București! Totul se întâmplă după permisia lui Cioacă. Detalii de ultim moment

În acest sens, fostul ministru a spus că a reușit să scape de geamul despărțitor folosit la vizitele cu copilul ei printr-o derogare, însă acum își dorește să fie prezentă și la ziua de naștere a fiicei sale, Eva, care va împlini vârsta de 4 ani.

Citeste si: Cum făceau amor Prințul Charles și Diana. Ce a declarat Prințesa, în urmă cu 37 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Detaliul care i-a surprins pe toți! Ce au observat sutele de admiratori care s-au adunat să plângă moartea REGINEI, atunci când frații William și Harry au apărut cu soțiile lor..- bzi.ro

„Stau de cinci luni departe de copilul meu pentru ca sunt ilegal in pușcărie, deoarece niște judecători au decis abuziv, pe de o parte, sa nu aplice in dosarul meu o decizie a CCR pe care au aplicat-o la toate celelalte cazuri: Șova, Pop, Niță, Bica, Vâlcov etc și sa țină cont de o decizie CJUE pe care, pe de alta parte, au aplicat-o greșit. Ca urmare, tot timpul pe care legea mi-l permite îl aloc întâlnirilor cu fetița mea, toate vizitele și toate minutele de convorbiri telefonice zilnice le păstrez pentru ea. A învățat că vorbitul nostru la telefon este limitat, așa că îmi spune mereu sa mai păstrez câteva minute să o mai pot suna și înainte de culcare. Ceea ce uneori nu se mai întâmpla pentru ca trebuie sa mai vorbesc și cu avocații. M-am luptat sa pot sa îmi tin copilul in brate după ce patru luni nu l-am văzut deloc. Legea stupidă obligă copii să își vadă mamele deținute din spatele unui “dispozitiv de protecție”. Cu ajutorul Avocatului Poporului, până la modificarea Legii, am obținut o derogare de la conducerea ANP, astfel ca acum mamele se întâlnesc cu copii lor fără geamul despărțitor. Acum ma lupt sa ii pot fi alături Evei la ziua in care împlinește 4 ani fără sa fie obligată sa vină la pușcărie ca sa fie cu mine. Cred ca nicio mama nu își dorește pentru copilul ei sa își aniverseze 4 ani de viața la închisoare. Legea permite ieșirea din penitenciar a deținuților pentru a menține relația cu familia, dar și aici nu se face nicio diferența între o mama care merge acasă la copii ei și un bărbat fără copii, care merge sa bea o bere cu rudele sale eventual. In plus, procedura de acordare a acestei permisiuni a fost complicata prin decizia conducerii ANP, devenind foarte greu de pus in practica. Trebuie ținut cont de nevoia copiilor de a avea mama alături cât mai mult timp posibil, la vârsta formarii psihoemotionale a acestora mai ales. Acest aspect este important nu doar pentru pentru copil, pentru mama, ci și pentru societate, pentru că, copii de azi sunt adulții de mâine.”, a scris Elena Udrea, pe Facebook.

Elena Udrea, primele declarații după ce fiica sa a vizitat-o în închisoare

Eva, fiica Elenei Udrea, și-a vizitat mama în închisoare în urmă cu câteva săptămâni, iar imediat după această vizită, blonda de la Cotroceni a ținut să transmită un mesaj, pe care l-a postat pe Facebook.

Citeste si: Elena Udrea își strigă nemulțumirea din spatele gratiilor. Ce spune fostul minsitru despre justiția din România: „E ruleta rusească”

În acest sens, fostul politician a criticat dur regulile din închisoare privind vizitele, în special când vine vorba despre o mamă și copilul său: "Pentru că tot s-a aflat ”pe surse” din interiorul penitenciarului, și chiar în timp real, că am fost vizitată de fetița mea, vă confirm că după aproape 4 luni și un demers anevoios mi-am văzut în sfârșit copilul! Aș fi dorit ca Eva să fie ferită de publicarea imaginilor de la această vizită, poate pentru că eu încă sunt marcată de filmările cu Tibi Ridzi ducându-și de mânuțe cei doi copilași să își viziteze mama, acum 6 ani. Dar, dacă tot au fost știri despre întâlnirea pe care am avut-o cu fetița mea, o să aduc în discuții o știre absurdă creată de prevederea legală care face ca un copil să își vadă mama aflată în detenție doar printr-un geam numit “dispozitiv de protecție”, fără să poată atinge, fără să îi poată sta în brațe, fără să poată simți iubirea mamei, care îi lipsește atât de mult. Cine a putut gândi o tâmpenie ca asta? Prin această regulă, o mamă, condamnată eventual pentru furt din magazine sau pentru vreun abuz în serviciu, are același regim de primire a vizitelor ca un criminal în serie condamnat pe viața. Despre ce protecție poate fi vorba și a cui când vorbim de întâlnirea unei mame cu copilul ei??? S-au creat momente dramatice, când copii au început să urle și să lovească cu pumnii și picioarele geamul care îi împiedica să ajungă la mamele lor. Dacă tot există o cameră special amenajată pentru astfel de întâlniri “mama și copilul”, de ce nu se permit aceste vizite aici fără să fie nevoie de nenumărate avize, aprobări și semnături ajungând până la cea a directorului penitenciarului? Sunt studii recente din SUA, care arată că, copiii ale căror mame sunt arestate rămân cu traume pentru tot restul vieții și, mult mai probabil decât în cazul celorlalți copii, devin ei însuși infractori. Deci, la ce și cui folosește această lege inumană, ilogică, barbară chiar? Lăsați copiii să își poată întâlni mamele, să aibă parte, măcar în cele câteva ore pe lună în care sunt permise vizitele, de îmbrățisarea lor, să poată sta în brațele lor să simtă iubirea și alinarea pe care brațele și săruturile unei mame le aduce. Și în același timp, în acest fel ar scădea și presiunea psihică și suferința pe care o mamă în detenție le resimte tocmai din cauza despărțiri de copii, ceea ce pe unele le face violente, le împiedică să se adapteze, sau chiar le îmbolnăvește grav. Dacă tot sunt obligată să mai stau în penitenciar, unde am ajuns printr-un abuz terifiant al unor judecători ai ICCJ, măcar să încep să fac ceva bun pentru cei de aici, condamnate sau angajați ANP, ba chiar pentru societate, având în vedere că ce se întâmplă într-un penitenciar afectează direct și indirect și societatea.", a fost mesajul transmis de Elena Udrea, pe contul personal de Facebook.

Elena Udrea și fiica sa