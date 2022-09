"Mă simt ca naiba, e din cauza Borreliei" Ce se întâmplă cu Adda, după mai multe luni de tratament! A vorbit deschis despre asta

In articol:

În urmă cu mai bine de un an și jumătate, Adda a început să se confrunte cu probleme serioase de sănătate. Totul a debutat cu câteva simptome care au îngrijorat-o, așa că a mers de urgență la medic. Nu și-ar fi închipuit, însă, că urmează să treacă printr-un adevărat calvar.

A schimbat zeci de doctori, iar într-un final a reușit, după nenumărate investigații, să-și afle și diagnosticul: boala Lyme , o afecțiune cauzată de bacteria Borrelia Burgdoferi, care este transmisă de căpușe. Iată care este starea de sănătate a artistei în aceste momente, la câteva luni după ce a început tratamentul recomandat de specialiști!

Adda: "Tratamentul funcționează"

Adda a vorbit deschis despre starea ei de sănătate, la câteva luni de când a anunțat că a început tratamentul împotriva Borreliei. Recent, artista a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care este vizibil slăbită și a ținut să le povestească fanilor ce i se întâmplă în aceste momente: "Am febră mare, natural. Nu am Covid. E o răceală. Ideea e că din cauza Borreliei, eu nu am făcut febră niciodată. Este a doua oară, după 12 ani, când fac febră natural, nu indusă de hipertermie! Semn că tratamentul funcționează și că sistemul imunitar începe să își facă treaba! Doamne ajută! Mă simt ca naiba, jur! Dar sunt fericită!", a scris Adda, pe contul personal de Instagram.

Adda s-a luptat mult până și-a aflat diagnosticul

Adda a trecut prin momente cumplite înainte ca doctorii să afle de ce boală suferă, de fapt. Deși se confrunta cu mai multe simptome care îi puneau semne de întrebare, analizele îi ieșeau de fiecare dată perfect. Abia după zeci de controale cântăreața a dat peste omul potrivit, care a reușit să îi pună diagnosticul corect: "Am avut noroc că n-am murit! La început era doar cutanant, pur şi simplu am avut o explozie, eram acasă, stăteam pe pat, şi mi-a bubuit pielea! Am făcut şi nod în gât, adică mă sufocam, aveam ganglionii ca nişte mingi de tenis, pe la gât, inghinal… eram varză! Intram în duş şi nu simţeam apa pe piele!

Mi-amorţeau mâinile, picioarele, aveam furnicături… mă frigea şoldul, erupții pe piele, şi doctorul la care am fost cu aceste simptome mi-a spus: 'Doamnă, mergeţi la psiholog, ca să nu vă trimit la psihiatrie!'. Analizele mele arătau… zici că eram un om sănătos! Am fost la astrologi, la parapsihologi, în acel an jumătate am fost peste tot, pentru că ştiam că e ceva rău! Atunci am fost la un imunolog, care mi-a spus, primul, că am Lyme… problema nu era că nu ştiam ce înseamnă Lyme, problema e că am aflat târziu că am Lyme!", a povestit Adda, în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță.

