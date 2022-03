„Mă sperie!” Liviu Vârciu se teme că va fi nevoit să meargă pe front! A luat pe toată lumea prin surprindere cu ultimele declarații

In articol:

Liviu Vârciu a împlinit de curând 41 de ani și a vorbit despre principalele două probleme cu care se confruntă omenirea în momentele de față: pandemia de coronavirus și războiul dintre Rusia și Ucraina. Vedeta spune că cea mai mare dorință a sa este să se termine odată cu amândouă și toată lumea să poată să revină la viața de dinainte.

Cât despre conflictul militar, acesta își face tot felul de probleme și de scenarii în cap.

Liviu Vârciu: „Am o vârsta la care pot lua pușca în mână ca să îmi apăr țara și nu vreau”

De curând a fost ziua de naștere a lui Liviu Vârciu, iar anul acesta după ce a suflat în lumânări a avut o singură dorință: să se termine cu toate aceste probleme care au făcut ravagii pe plan mondial. Conflictul dintre Rusia și Ucraina îl sperie și vrea ca războiul să se încheie odată. De asemenea, el a spus că se încadrează în categoria de vârsta care, dacă va fi cazul, va trebuie să ia arma în mână și să-și apre teritoriul.

Cu toate acestea, prezentatorul TV a dezvăluit că nu prea își dorește acest lucru și că vrea să se mai relaxeze și să scape odată pentru totdeauna de stresul pandemiei și al războiului.

„Eu știți cum sunt, ce în gușă...În fine, nu joc teatru. Dorința mea a fost să se termine cu războiul asta, sa nu mai fiu atat de stresat pentru că am o vârsta la care pot lua pusca in mana ca sa imi apar tara și nu vreau. Când văd ca am 41 de ani si ma vad cu un razboi in coaste si cu pandemia asta, nu e chiar plăcut. Vreau să se termina asta cât mai repede, mă sperie!", a declarat Liviu Vârciu la un post de televiziune.