Mădălin Ionescu a răspuns la întrebări indiscrete! Cât de mult contează să facă amor: ”Am vreo 70 de ani?”

Mădălin Ionescu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV din România, a răspuns la curiozitățile internauților! Soțul Cristinei Șișcanu, foarte sincer și direct din fire, nu a ezitat nicio secundă să-i lămurească pe oamenii, care-l urmăresc în mediul online, cu privire la câteva aspecte din viața lui.

Jurnalistul a fost întrebat de un internaut dacă sexul contează pentru el. Așadar, Mădălin i-a răspuns cât mai sincer posibil: ”Ți se pare că am vreo 70 de ani?”. Întrebat și dacă va mai prezenta vreo emisiune cu Andreea Mantea, Mădălin Ionescu a răspuns: ”Cine știe?”.

Mădălin Ionescu, răspuns pentru internauți[Sursa foto: Instagram]

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu[Sursa foto: Instagram]

Mădălin Ionescu, despre vaccinurile împotriva coronavirusului

Prezentatorul TV a vorbit și despre vaccinurile anti-COVID-19, asigurând populația că el este pro-vaccinare și pro-știință, însă mărturisește că nu s-a imunizat. Mădălin Ionescu spune că ar risca enorm, pentru că el a avut o problemă în copilărie cu serurile anti-gripale.

” Eu nu prea cred că aceste substanțe experimentale sunt vaccinuri. Sunt seruri anti-gripale, sunt niște seruri, dar nu prea sunt vaccinuri. Adică nu prea se potrivesc cu definiția vaccinului. Sunt pro-vaccinare, sunt pro-știință, am însă o situație personală, am făcut boala serului în copilărie de la niște seruri anti-gripale și pentru mine ar fi foarte complicat. Adică aș risca enorm”, a spus Mădălin Ionescu despre vaccinare.

” Eu am citit doar câteva mii de studii și articole pe tema asta. În plus am discutat cu reputați medici care pun sub semnul întrebării calitatea de vaccinuri a acestor seruri. Câțiva au fost prezenti în emisiunea mea. Toți profesori universitari. Toti specialisti. Unul din ei, care este vicepresedintele Academiei de Științe Medicale din România, nu a exclus efecte adverse peste ani în cazul vaccinurilor Pfizer și Moderna, de exemplu”, a mai spus soțul Cristeinei Șișcanu.