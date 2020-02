Mădălin None este unul dintre cei mai iubiți concurenți de la Puterea Dragostei, are numeroși fani, dar și multe dintre fetele din casă l-au plăcut. Deși a fost și în primul sezon și, pentru o scurtă perioadă în sezonul 2, Mădălin None nu a făcut un cuplu cu o fată din casă, însă este cunoscută relația lui cu Loredana Chivu.

De altfel, se pare că frumoasa și celebra blondă a fost un alt motiv de dispută între Mădălin None și Jador, știindu-se de rivalitatea dintre cei doi concurenți de la Puterea Dragostei.

Mădălin None a avut mai multe discuții cu Jador la Puterea Dragostei, totul plecând se pare chiar de la Simina. La un moment dat, se pare că Mădălin None ar fi spus că nu au loc și el și Jador în aceeași emisiune.

Jador a fost eliminat de la Puterea Dragostei și a plecat plângând din emisiune

Ei bine, acum că Jador nu mai e în emisiune, fanii lui None speră că acesta se va întoarce. Nu se știe dacă e doar o speranță sau zvonul ar fi fost alimentat de vreo informație, însă pe grupuri se vorbește despre întoarcerea lui Mădălin None în emisiune. ”None a spus că se întoarce (n.red la Puterea Dragostei) când pleacă Jador, că se știe că nu se suportau. A plecat Jador, așa că vine el acum”, a comentat un concurent de la Puterea Dragostei la întrebarea pusă de fanii emisiunii.

Jador a fost eliminat de la Puterea Dragostei în gala de duminică și a plecat din emisiune plângând.

Jador a fost cel desemnat să plece de la Puterea Dragostei. Plecarea lui a fost una tristă și, în ciuda divergențelor pe care le-a mai avut în emisiune, el a lăsat multe concurente cu ochii în lacrimi. Poate că cel mai romantic moment a fost despărțirea de Ella. Cei doi s-au îmbrățișat și au dansat împreună, pe o piesă de rămas bun. Ella a vrut să-i transmită gândurile ei bune, la plecare, însă Jador nu a vrut să audă nimic, fiind absorbit, parcă, de ultimele clipe petrecute cu ea. La un moment dat, în timpul îmbrățișării sale cu Ella, concurentul a izbucnit în lacrimi. Ella l-a întrebat ce s-a întâmplat și de ce plânge, însă el a preferat să păstreze misterul. Inclusiv Andreea Mantea nu a reușit să îi înțeleagă reacția și ce secrete de dragoste ascund cei doi.