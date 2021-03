Mădălina Ghenea, secretul de 14 milioane de euro din spatele ultimei postări pe Instagram! Oferta de nerefuzat venită de la Bobby Păunescu! EXCLUSIV

In articol:

Mădălina Ghenea a dat de înțeles că va face parte dintr-un nou proiect al regizorului Bobby Păunescu.

Mădălina Ghenea ar face parte din distribuția super-producției ”Fantomele”

Frumoasa vedetă a scris pe pagina ei de Instagram că estecu trimitere la regizorul român.

Ghenea nu a dat și alte detalii despre respectivul proiect, însă se pare că este vorba despre o producție cu adevărat spectaculoasă, cu cel mai mare buget din istoria cinematografiei românești: 14 milioane de euro.

Mesajul Mădălinei Ghenea despre Bobby Păunescu

În luna decembrie, Bobby Păunescu a depus la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri un proiect de finanțare a mega-producției ”Fantomele”, care se va realiza în colaborare cu americanul Kent Jones, președintele prestigioasei Societăți de Film Lincoln Center și un apropiat al celebrului Martin Scorsese. Regia îi va aparține lui Bobby Păunescu.

Citeste si: Jador, ”vizitat” la Survivor de femeia cu cel mai sexy fund din lume! Jennifer Lopez filmează în Republica Dominicană, chiar lângă tabăra românilor! EXCLUSIV

Citeste si: Laurette, reacţie fabuloasă după ce Marian Tătic i-a făcut public „tariful”- bzi.ro

Bobby Păunescu va colabora cu marile studiouri de la Hollywood

Nu sunt foarte multe informații despre acest nou, proiect, doar că se va filma în România, la Studiourile Buftea și la Alexandru Sahia, în Italia și în Statele Unite ale Americii. Sunt luate în calcul colaborări cu celebrele studiouri Paramount și 20th Century Fox.

Citeste si: Lovitură pentru Mădălina Ghenea! Fosta logodnică a lui Nicolo Zaniolo este însărcinată! "Nu mă simțeam pregătit..."

Acțiunea filmului se bazează pe fapte reale și se referă la perioada Războiului Rece, la sfârșitul anilor ’70. Fantomele sunt exact acei spioni care sunt nevoiți să rupă orice legătură cu familiile lor și să-și șteargă complet trecutul înainte să plece în misiune. Se pare că pe lista actorilor își vor face loc câteva nume mari ale cinemtografiei românești și nu numai. ”Sperăm să fie prima co-producție majoritar românească de la perioada de aur, când la București veneau Kirk Douglas sau Orson Welles și se minunau de ce vedeau la studiourile Buftea”, a dezvăluit Bobby Păunescu pentru Capital.

Mădălina Ghenea o joacă pe Sophia Loren într-un film cu Al Pacino și Jared Leto

Mădălina Ghenea a lucrat mult timp și ca model

Mădălina Ghenea mai este implicată într-un proiect uriaș în lumea filmului. Producția ”House of Gucci”, care are programată premiera în noiembrie 2021, are cea mai spectaculoasă distribuție de mulți ani încoace. Regizorul Rudley Scott i-a adus în acest film pe: Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Lady Gaga, Adam Driver (Star Wars) dar și Mădălina Ghenea, care va juca rolul inegalabilei Sophia Loren. Se anunță un an senzațional pentru românca ce a făcut senzație din super-producția ”Youth”, cu Michael Caine și Hervey Keitel, în rolurile principale, care a prins o nominalizare la Oscar dar a obținut și 24 de premii la marile festivaluri de film din lume, în 2016.