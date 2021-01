Mădălina Ghenea, transformată în icoană! Imagini bombă cu cea mai sexy româncă din lume

In articol:

De curând însă, Mădălina Ghenea a fost surprinsă să afle că a fost sursa de inspirație a unei pictorițe, vedeta din lumea modei fiind văzută ca model perfect pentru o icoană care o înfățișează pe Maria Magdalena.

Folosindu-se de una dintre imaginile în care Mădălina Ghene a

a renunțat, artistic, la haine, icoana o înfățișează, la modul pios, pe Maria Magdalena goală, dar fără să îi fie arătate părțile femeiești. Rezultatul, pictat pe sticlă, a făcut-o pe frumoasa Mădălina Ghenea să exulte de bucurie și de mândrie, fotomodelul de origine română mulțumindu-i artistei din Germania care a făcut icoana.

Madalina Ghenea e invitata la toate evenimentele cu staif

Mai mult decât atât, pare-se, artista a reușit să surprindă la perfecție formele pe care le-a avut modelul, lucru care a încântat-o și mai mult pe Mădălina Ghenea, fotomodelul român stabilit în Italia recunoscând că femininatea surprinsă în icoană a surprins-o și a făcut-o să aprecieze și mai mult opera de artă.

Madalina Ghenea a fost transformata in icoana Mariei Magdalena

Mădălina Ghenea, speriată de ideea căsătoriei

”Mulți dintre voi mă întrebați tot timpul de ce nu m-am căsătorit niciodată. Voi încerca să răspund cât mai bine. Personal, aș prefera să îmbătrânesc singură decât în ​​compania oricărui bărbat pe care l-am întâlnit până acum. Nu mă simt singură, incompletă sau neîmplinită, dar nu vorbesc despre asta. Se pare că îi enervează pe oameni - în special pe bărbați. Singur nu este un status, este un cuvânt care mai bine descrie o persoană care este îndrăznește să trăiască și să abordeze viața fără să depindă de alții. Muncește din greu, devine ceva în viață, dar căsătoria nu este o garanție și nu crede că un bărbat îi poate asigura garanții financiare. Iubirile vieții mele sunt fiica și mama mea. Nu mă simt de parcă ar trebui să fiu căsătorită.

Nu spun niciodată și dacă ceva se schimbă, îmi pare rău că vă dezamăgesc pe toate, dar nu vă voi anunța, îmi voi păstra viața privată, dar deocamdată îmi dedic viața fiicei mele, muncii mele, prietenilor, familiei mele. Poate că nu am fost niciodată atât de deschisă, nu am vorbit niciodată despre viața mea privată, dar am simțit că aceste cuvinte pot servi drept sfat pentru unii dintre voi, sunt rare și s-ar putea să nu se mai întâmple niciodată”, a explicat Mădălina Ghenea.