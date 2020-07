In articol:

Maia Morgenstern susține că prostia i-a invadat viața într-un text pe care l-a postat pe pagina ei de socializare. “De câte ori? De câte ori m-am simțit prost? De atâtea ori. De-atâtea ori. Uite, de exemplu m-am simțit prost (mă simt prost) când trebuie să zic NU. Și nu prea știu / pot sa zic NU. Și iese și mai prost.”, a scris celebra actriță. (vezi ce avere are Maia Morgenstern)

“Uite, mă simt prost când mă simt prost. Sau mă simt prost când înfulec ultima clătită. Sau ultimul cremvurst...Sau mă simt prost că s-a suspendat un spectacol din cauza mea, că m-am simțit prost. Deși asta nu s-a prea întâmplat: pe vremea mea se zicea „dacă întârzii sau lipsești de la spectacol, înseamnă ori că te-a călcat tramvaiul, ori că te-a călcat tramvaiul...”, a continuat Maia.

Maia Morgenstern e disperată că prostia i-a invadat viața: "Da' acu' ce să zic? S-a mai întâmplat"

„Da' acu' ce să zic? S-a mai întâmplat! Ce prost m-am simțit! Mamă - mamă, ce prost m-am simțit când am confundat Munții Rodnei cu Munții Retezat. Sau ce prost mă simt când nu-mi amintesc de fel numele cuiva care se poartă foarte familiar cu mine, de parcă mi-ar fi rudă sau ceva...”, a notat Morgenstern.

„Sau când am confundat asesor cu armator. Sau antreprenor. Sau... nu mai țin minte bine. Ce prost mă siiiiimt... Sau m-am simțit prost când m-ai prins cu minciuna. Dar și mai prost m-am simțit când te-am prins cu minciuna. Da, atunci am preferat s-o fac pe proasta. Că mi-era rușine de rușinea ta.”, a mai scris actrița.

Maia Morgenstern e disperată că prostia i-a invadat viața: "Din prostie, cred, te fac să te simți prost"

“Mă mai simt prost când, din prostie, cred, te fac să te simți prost. Ups! Scuze! N-am nicio satisfacție. Mă simt prost. Dar la urmă e ok. N-am să-ți mai spun că ești... Și știi de ce? Trebuie să existe și proști pe lumea asta. Fără bacterii n-am avea nici lapte covăsit, nici kefir, nici Camembert.”, a încheiat Maia.

“Eu tare prost mă simt când mă simt proastă. Ultima oarã, acum 20 de secunde. Uitasem ce e armator.... Ma regăsesc în totalitate! Mă simt prost și eu pentru toți acei proști pe care i-am cunoscut! Vă îmbrățișez cu drag, sunteți o mare Doamna... Doamne, câte înțelesuri are expresia ”a se simți prost”. Cred că le-ați folosit pe toate și ceva deasupra. Și da, asta înseamnă compromis - ”Că mi-era rușine de rușinea ta.” și cei în cauză te cred prost/proastă... Mai decât ei/ele... Mi-a făcut plăcere, asta e!”, au replicat amicii Maiei Morgenstern.