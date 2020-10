Maia Morgenstern

Celebra actriță Maia Morgenstern a făcut un anunț neașteptat, la mai bine de 40 de ani de activitate în lumea actoriei. Mesajul postat pe pagina sa de Facebook a postat marți, 20 octombrie, iar zeci de persoane au comentat la postarea îndrăgitei actrițe.

Maia Morgenstern, 40 de ani activitate în lumea actoriei

Se pare că după mai bine de 40 de ani activitate pe scena românească, a venit momentul în care Maia se gândește la pensie și o așteaptă. Iubita actriță a declarat că merită această renumerație oferită de stat, după ce și-a petrecut zilele și chiar și nopțile repetând și exersând în condiții grele de imaginat.

"Aștept pensia. E vremea. Muncesc de peste patruzeci de ani. Amurgul e violet. Aștept pensia. Merit. Acum patruzeci de ani și ceva, puțin ceva, am căzut la examenul de la facultate. Facultatea de teatru: IATC. Eram 500 de fete pe 4 locuri.

N-am intrat. Meritam. Să nu intru: o nepotrivire. Monolog aiurea și poeziile. De forță, de dragoste, populară, fabulă sau de comedie. Și filosofică. Aveam 18 ani. Am intrat la «muncă» la Teatrul Evreiesc de Stat. Figurantă corp ansamblu – că n-aveam studii. Aveam 18 ani. Am dansat si-am cântat, și-am învățat din mers. Și-am plâns un pic.(…)”, și-a început Maia Morgenstern discursul de pe Facebook.

De asemenea, aceasta a mai vorbit și despre momentele mai puțin plăcute din cariera ei, atunci când i s-a cerut să își schimbe numele și a fost trată într-un mod total nepotrivit. Maia Morgenstern își mai aduce aminte și de locurile în care trebuia să pună în scena o piesă de teatru, care de multe ori au fost grajduri sau case de cultură.

"Am făcut stagiul în provincie. Așa era legea. Nu mi-a fost ușor. Nu pot zice că mi-a plăcut. Câte trei săptămâni de „turnee” și deplasări prin toate satele și catunele din țară, la țară. Sau împrejurimi. Case de cultură sătești. Sau grajduri. Era frig și zloată și noroi și apa prindea pojghiță de gheață în pahar. Dar oamenii ne iubeau, cred. Copiii mai ales: gălăgioși și curajoși, ne luau în stăpânire fără complexe sau preliminarii: eram ai lor, le aparțineam, eram proprietatea lor. Își însușeau poveștile, costumele, măștile noastre, fără multe mofturi.

Mulți ani, ani mulți… Acum aștept pensia. Merit. Apoi la Teatrul Evreiesc de Stat, iar. Sau la Teatrul Național, sau… în deplasări cu Dacia, până la Baia Mare. Și înapoi. Si mâine la Suceava, după aia la Tulcea. Și Târgu Jiu, da, să-l leg cu Vâlcea. Râmnicu Vâlcea. După aia pot să dorm până târziu, că plecăm la Constanța, tooocmai la trei. Acum aștept pensia. Merit. Și la filmare am fost, că am așteptat. Ce-am mai așteptat. Am fost la probe, am fost la multe probe. Și am luat.

Dar mi-au zis să-mi schimb numele. Numele de familie, că-i greu de scris și pronunțat. Da, bine. Ce mult vreau să fac film.

Nu. Nu. Și NU. Și bucatele, mâncarea, le dădeau cu gaz sau cu benzină. Să nu le mâncăm la repetiții. Motor. Dacă nu te alegeam eu, nu făceai tu film niciodată cu strungăreața aia. Hai, nu mai tremura. Uite, dragă, s-a învinețit de frig! E ceva! Numai fițe! Altele ar face orice pentru un rol… Acțiune! Acum aștept pensia. Pensia vine pe numele meu adevărat. Merit”, a susținut Maia Morgenstern, pe Facebook.

În vârstă de 58 de ani, celebria actriță a reușit să aibă multe roluri memorabile, inclusiv cel al Fecioarei Maria, din “Patimile lui Hristos”, în filmul regizat de Mel Gibson. De asemenea, o lungă perioadă de timp a mai putut fi urmărită de către public în serialul Sacrificiul.