Maia Morgenstern, testată pozitiv pentru noul coronavirus! „Am evitat o tragedie”

Maia Morgenstern a anunțat în urmă cu puțin timp că s-a infectat cu noul coronavirus, Celebra actriță a transmis un mesja pe pagina sa de Facebook, în care a dezvăluit că ultimul test făcut a ieșit pozitiv. Artista se testează regulat și susține că aceasta este o metodă eficientă pentru a afla la timp dacă ești infectat sau nu.

Maia Morgenstern a mai spus că nu vrea să fie considerată o povară și a evitat o tragedie, în acest sens, ea și-a anulat toate evenimentele.

„M-am testat alaltăieri, negativ. M-am testat ieri, negativ. M-am testat și astăzi (pentru că urma să am spectacol): POZITIV. Evident, am anulat totul. Evident, m-am prezentat la medic din primul moment. Nu vreau să devin o povară: cred că am evitat o tragedie. Aș fi putut infecta la rândul meu alți și alți colegi, parteneri de scenă, de muncă. Evident, am urmat cu sfințenie tratamentul prescris. E modul meu de a incerca să scutesc oamenii din jurul meu de povara și spectacolul cumplit al unei forme grave de boală. Felul meu de a spune: mulțumesc, domnilor și doamnelor doctor, asistente și asistenți, personal medical. Prețuiesc enorm efortul vostru! Nu vreau să fiu o povară!”, a spus Maia Morgenstern pe pagina sa de Facebook.

Maia Morgenstern s-a infectat cu noul coronavirus [Sursa foto: Facebook]

Maia Morgenstern, despre importanța testărilor pentru noul coronavirus

Maia Morgenstern este de părere că testarea în masă ar putea să ajute la descoperirea de noi cazuri de coronavirus.

Ea a lansat un mesaj la adresa persoanelor care riscă să se infecteze și să îi afecteze și pe ceilalți, prin lipsa de a lua măsuri concrete pentru a se proteja. În secțiunea de comentarii a postării, artista a anunțat că se află deja în săptămâna a doua de la infectarea cu virusul.

„Acum, însă, nu înțeleg, nu pot înțelege ceva. Cum, cum să începi școala iar testele...peste o săptămână, așa...În fine. Nu mă întreabă nimeni pe mine. Dar cred din tot sufletul că a te testa, a fi testat, a se face testarea în masă, în mod constant ar putea să ajute. Sau cel puțin, nu face rău. Nu cunosc efecte adverse..Cred”, a mai spus celebra actrița, pe rețeaua de socializare.