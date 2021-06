Majda Aboulumosha, criticată dur pe internet. Fosta concurentă de la Survivor a răbufnit: ”Încercați să nu judecați”

Majda Aboulumosha [Sursa foto: Instagram] 20:15, iun 17, 2021 Autor: Cristina Ionela

Majda Aboulumosha a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Survivor. Fosta faimoasă a fost iubită de coechipierii ei din tabăra roșie, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa vedetei. Majda a stârnit un val de controverse în mediul online după ce a postat două fotografii cu noul animal de companie: o pisicuță!

Se pare că internauții au avut câte ceva de comentat: ” De ce toată lumea alege să adopte numai pisici de rasă?! Sunt atâtea pisicuțe abandonate care abia așteaptă să fie salvate...”, spune o internaută.

” Daca aveti facebook, o sa gasiti acolo raspunsul. Noi nu am ales-o, a venit in casa noaatra si atunci am considerat ca ne-am ales, ne-a fost oferita, nu am cumparat. Daca nu stiti povestea, va rog sa nu judecati. Acolo unde este iubire e totul bine Daca refuzam sa iau pisica era mai ok? Cu pisicile de rasa ce sa se intample? Uitati-va in pozele mele si o sa vedeti si pisici luate de pe strada.Lumea este mai frumoasa cand e bine in jurul ei”, a comentat Majda.

Majda, criticată de internauți[Sursa foto: Instagram]

Și Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp i-a comentat la fotografie cu mai multe inimioare.

Majda Aboulumosha, dezvăluiri despre cea de-a doua sarcină

Fosta Faimoasă spune că este într-un punct din viață în care lucrurile merg strună. De asemenea, ea a dat de înțeles că are o relație foarte stabilă și solidă cu actualul iubit, de vreme ce a dezvăluit că nu ar spune NU unei noi sarcini. Majda spune că este mai pregătită ca niciodată să devină din nou mămică și se gândește serios să-i facă un prieten de joacă fiicei sale.

„ Mi-a zis și la patru ani și acum de curând. Nu spun niciodată nu, eu iubesc foarte mult copiii și dacă vreodată o să se întâmple lucrul acesta în viața mea o să fie primit cu brațele deschise, sunt convinsă de asta, dar las lucrurile să se întâmple exact în voia lor. Eu sincer îmi mai doresc un copil, dar dacă e să se întâmple, dacă nu o să se întâmple nu înseamnă că nu sunt fericită cu ce am.

Mi se pare un lucru mare să spui „sunt împlinit”, sunt extrem de fericită, nu știu, lucrurile astea mi se pare mari sau nu știu dacă un om este complet pentru că și cel mai bogat om și cel mai fericit care zice lucrurile acestea are pe undeva un lips și atunci eu sunt liniștită. Pentru mine liniștea înseamnă iubire. Sunt liniștită și este cel mai important”, a declarat Majda la un post de televiziune.