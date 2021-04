Majda Aboulumosha trebuie să-și facă controale medicale după întoarcerea de la Survivor România: „Am avut dureri și o să fac o mamografie”

In articol:

Majda Aboulumosha a suferit o intervenție estetică la nivelul bustului pe la finalul anului trecut. Vedeta a ales să-și facă un lifting mamar, iar mai apoi și-a pus protezele de silicon. A luat această hotărâre nu din dorința de a avea un bust mai generos, ci pentru ca aspectul lor să fie mai estetic.

La doar câteva luni de la intervenția mamară, Majda a spus „Da” celei mai mari aventuri din viața ei și a acceptat să concureze la Survivor România. Bineînțeles că decizia de a participa la competiție a fost luată doar cu acordul medicului. Fosta Faimoasă s-a întors deja de câteva luni bune în România și spune că următoarea programare va fi pentru o mamografie deoarece a avut dureri în zona sânilor.

Majda [Sursa foto: Instagram]

Majda Aboulumosha: „ M-am riscat un pic când am plecat la Survivor”

Deși abia se recuperase după intervenția chirurgicală suferită la nivelul bustului, Majda nu a putut să refuze o aventură precum cea pe care a trăit-o în jungla din Republica Dominicană. Fosta Faimoasă spune că și-a riscat puțin sănătatea venind la Survivor România, însă după ce medicul și-a dat acordul nici nu a mai stat pe gânduri.

Totuși, a fost atenționată că efortul mare ar putea să-i pună în pericol vindecarea. Bruneta spune că a simțit câteva dureri în acea zonă și urmează să-și facă un control amânunțit pentru a se asigura că totul este în regulă.

Citeste si: Majda Aboulumosha își serbează fiica astăzi! Jacqueline împlinește vârsta de 8 ani

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

„ După ce-am revenit în țară, nu pot să spun că am avut cea mai bună stare de sănătate, cu toate că eu știam că am un organism foarte puternic. Am urmat un tratament și acum sunt mai ok. M-am riscat un pic când am plecat la Survivor, doar ce suferisem o intervenție chirurgicală la nivelul sânilor prin intermediul lui Ensar Duman și am cerut acceptul lui, cât și al medicului să pot pleca. Au zis că o să-mi fie destul de greu, pentru că acolo e un efort fizic foarte mare și e foarte greu să-ți protejezi anumite părți ale corpului. Am avut dureri și acum o să urmeze să fac și o mamografie pentru a mă asigura că totul este în regulă”, a declarat Majda, pentru ciao.ro.

Majda [Sursa foto: Instagram]

Majda, probleme cu glezna. Fosta Faimoasă face recuperare

Competiția extrem de solicitantă din punct de vedere fizic și-a spus cuvțntul asupra Majdei, care s-a întors cu o gleznă luxată pentru care a început deja să facă recuperare. De asemenea, are ca „amintire” de pe trasee, mai multe semne pe ambele picioare. Vedeta spune că se simte bine, însă va continua să-și facă controale medicale amănunțite.

Citeste si: Majda încă se resimte după experiența Survivor România! Este nevoită să facă recuperare și la două luni de la eliminare: „Au fost accidentări”

„Am glezna luxată şi deja am început sesiunile de recuperare, am semne pe picioare pe care le voi avea ca amintire pentru tot restul vieţii. Mai am de făcut câteva controale medicale, dar sunt bine, atât fizic, cât şi psihic”, a declarat Majda pentru clickpentrufemei, în urmă cu ceva timp.