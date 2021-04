Majda Aboulumosha își serbează fiica astăzi! Jacqueline împlinește vârsta de 8 ani

In articol:

Jacqueline, fiica Majdei de la Survivor România, împlinește astăzi 8 ani. Urarea emoționantă pe care i-a transmis-o vedeta!

Este o zi extrem de importantă pentru Majda. Fiica Faimoasei, Jacqueline, împlinește frumoasa vârstă de 8 anișori. În urmă cu 8 ani, fosta concurentă de la Survivor România aduce pe lume primul copil, o fetiță perfect sănătoasă.

De atunci, viața vedetei a devenit completă.

Astăzi, pe contul său de socializare, Majda a postat un mesaj emoționant pentru fiica sa.

''In urma cu 8 ani la ora 10:55 faceam cunostinta cu tine!

Nu dormisem toata noaptea si abia asteptam sa-ti simt caldura.

De atunci am invatat ce inseamna iubirea adevarata, ce inseamna responsabilitatea, privirea calda.

Fac tot ce pot sa-ți fiu mama buna, prietena și tot ce ai tu nevoie sa-ți fiu.

M-ai făcut sa descopăr in ochii tai ca pot sa fiu eroina, m-ai făcut sa ma simt puternica și gata sa dărâm orice munte pentru tine, sa tac atunci când e nevoie doar ca sa-ți fie tie bine și sa ma lupt când e necesar, tu mami sa fii propriul tău erou! Sa cauți in inima ta plină de bunătate dorinta de a fi fericita și de a sta departe de lucruri negative!

Te iubesc mai mult decât poți duce, copilul meu și o sa fiu lângă tine chiar dacă vreodată nu o sa vrei.

Tu ma faci sa-mi doresc sa fiu cea mai buna versiunea a mea.

Iti multumesc ca m-ai ales sa-ti fiu mama, ca bratele tale ma inconjoara ❤️

Imi esti inspiratie, imi esti iubire, imi esti caldura, imi esti parte din mine si pentru asta iti multumesc ca m-ai facut sa fiu mama.

De cand te-ai nascut, dragostea mea pentru tine a crescut o data cu tine si o sa tot creasca.

Am sa-ti stau alaturi de fiecare data cand o sa ai nevoie de mine, chiar si atunci cand nu o sa ai.

Te voi iubi intotdeauna mai mult decat poti duce!

La multi ani, fata mea ❤️'', este mesajul plin de dragoste postat de Majda, pe rețelele sociale, alături de mai multe imagini cu fiica sa.

Majda Aboulumosha și Jacqueline [Sursa foto: Instagram]

Majda Aboulumosha a părăsit Survivor România

Majda a părăsit emisiunea Survivor România, după ce a fost votată de Jador. În excusivitate pentru WOWbiz.ro, la Ștafeta Mixtă, Faimoasa a recunoscut că prima nominalizare din partea concurentului a surprins-o, pentru că nu se aștepta.

„Săptămâna trecută tot el m-a nominalizat. Pentru prima dată, atunci, a fost așa pe neașteptate, noi am avut o relație destul de strânsă, am fost ca mama lui, ne-am sfătuit. Am deschis mai bine ochii, atâta. Am fost afectată pe moment, dar apoi mi-am revenit. Am fost conștientă că e doar un joc și că pe rând vom pleca acasă.

Nu e o tragedie.

Și la prima nominalizare pe care a făcut-o el, cu o săptămână în urmă, a întrebat-o pe Ana în mod direct, pentru că era ușor destabilizată și își dorea să plece. Ana i-a zis: „Te rog, votează-mă”, moment în care i-a spus Zanni: Nu, nu te lua după ea, vrea să mai stea.

Eu cred că de acum începe Survivor, sincer. Conflictul a escaladat de mult între Zanni și Jador. Acum se va reaprinde, dacă va face cineva un pas greșit, pentru că sunt plini de tensiuni”, a declarat Majda, în exclusivitate la Ștafeta Mixtă.