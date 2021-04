Majda încă se resimte după experiența Survivor România! Este nevoită să facă recuperare și la două luni de la eliminare: „Au fost accidentări”

In articol:

Majda a părăsit competiția fenomen Survivor România în urmă cu circa două luni de zile, iar experiența trăită în Republica Dominicană încă își spune cuvântul asupra ei.

Majda are nevoie de îngrijiri de specialitate, la două luni de la eliminarea de la Survivor România

Frumoasa brunetă este nevoită să se trateze pentru o accidentare care încă are efecte și acum. Mai mult, Majda spune că s-a îmbolnăvit și cu stomacul imediat cum a ajuns în România, iar acum trebuie să fie foarte atentă la tot ceea ce mănâncă.

Se pare că traseele extrem de solicitante și grele de la Survivor românia și-au pus amprenta asupra ei, iar din cauza unor accidentări este nevoită să meargă la recuperare. Majda a dezvăluit că a rămas și cu un semn pe picior, care îi va rămâne amintire de la Survivor România. Se pare că frumoasa brunetă are probleme cu glezna și pentru a se vindeca trebuie să meargă regulat la medic.

„Am glezna luxată şi deja am început sesiunile de recuperare, am semne pe picioare pe care le voi avea ca amintire pentru tot restul vieţii. Mai am de făcut câteva controale medicale, dar sunt bine, atât fizic, cât şi psihic”, a declarat Majda pentru clickpentrufemei.

Majda [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Doliu în lumea muzicii: omul care a compus pentru Celine Dion și Bonnie Tyler a murit – FOTO, VIDEO- bzi.ro

Problemele nu se oprresc aici pentru Majda, aceasta a povestit că s-a îmbolnăvit și la stomac după traiul greu din Dominicană.

Citeste si: Majda, noi dezvăluiri din competiția Survivor România! Ce se întâmpla noaptea, înainte de culcare?! „Nu aș vrea să greșesc, dar...” EXCLUSIV

„Eu mă bucur din toată inima că, deși au fost accidentări, niciodată nu m-am oprit, am luptat până la capăt și știam că pot să lupt. Am văzut că m-ați întrebat ce am mâncat pentru prima dată. Îmi era poftă de când eram acolo de brânză cu ceapă și roșii. Din păcate, m-am îmbolnăvit la stomac și nu am voie ceapă”, a mai povestit aceasta.

Majda și fiica ei[Sursa foto: Instagram]

Majda, despre momentele grele din competiție „ Am simţit de multe ori că nu mai pot”

A fost trup și suflet în competiția Survivor România, dar gândul ei nu a părăsit-o niciodată pe fiica ei. De fiecare dată când era la pământ din punct de vedere psihic își amintea de copilul ei. Ea i-a dat forță să lupte mai departe, dar, din păcate, a fost propusă spre eliminare de Jador, iar din cauza numărului mic de voturi din partea telespectatorilor parcursul ei în competiție s-a sfârșit.

Citeste si: Ce spune Majda despre eliminarea Anei Porgras de la Survivor România?! "Fiecare votează în funcție de cum simte..."

„Am simţit de multe ori că nu mai pot, îmi era foarte greu fără fetiţa mea, dar mereu mă duceam lângă un copac şi încercam să-mi găsesc puterea să continuu şi să lupt pentru echipa Faimoşilor. Mi-am dorit să nu-mi dezamăgesc colegii, am dat tot ce am putut pe fiecare traseu. Dacă am avut ceva de spus, am spus, mi-am menţinut punctul de vedere, dar nu mi-am dorit niciodată să rănesc pe cineva”, a mai spus Majda la clickprentrufemei.