Majorarea pensiei minime, o măsură utilă sau doar praf în ochi pentru români?! Adrian Negrescu: "100 de lei în plus la pensie e ca o picătură într-o mare de probleme" | EXCLUSIV

Miercuri, ministrul Muncii a anunțat că intenționează să propună creșterea pensiei minime de la 1.000 de lei la 1.100

de lei, dar și a punctului de pensie de la 1.586 de lei la 1.745 de lei. Acesta susține că impactul bugetar, cu tot cu majorarea pensiei minime ar fi de 11 miliarde de lei.

Analistul economic Adrian Negrescu este de părere că majorarea pensiilor este absolut necesară în condițiile actuale, încă creșterea de 100 de lei este prea puțin având în vedere prețurile care sunt din ce în ce mai mari.

Pensia minimă ar urma să fie majorată

Marius Budăi a anunțat miercuri intenția de a propune majorarea pensiei minime de la 1000 de lei la 1.100 de lei. Ministrul Muncii spune că va fi majorat și punctul de pensie, însă nu a precizat de când ar urma să se întâmple acest lucru.

"Vom propune majorarea pensiei minime de la 1000 de lei la 1100. 1,3 milioane de seniori din România încasează pensia minimă. De asemenea, vom propune în coaliția de guvernare creșterea punctului de pensie, o prioritate pentru noi și pentru toți seniorii României, de la 1.586 de lei la 1.745 de lei", a transmis miercuri ministrul Muncii, în timpul unor declarații de presă.

Majorarea de 100 de lei, suficientă pentru nevoile pensionarilor din România?!

Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția asupra faptului că pensiile românilor ar trebui să fie majorate, mai ales în condițiile în care inflația percepută de pensionari este mult mai mare. Totuși, având în vedere că mare parte din banii seniorilor se ducă pe medicamente și alte cheltuieli, suma de 100 de lei adăugată la pensia minimă este totuși "prea puțin având în vedere prețurile din ce în ce mai mari".

" Majorarea pensiilor este o măsură absolut necesară în condițiile în care inflația percepută de pensionari este cu mult mai mare decât cea declarată, că medie, de INS. Pensionarii alocă cei mai mulți bani pentru medicamente, pentru produsele alimentare de baza și pentru utilități, iar în aceste segmente asistăm la cele mai mari scumpiri.

Aproape 25% dintre cei 4,8 milioane de pensionari au pensii de 1000 de lei. Pentru ei, sută de lei oferită de autorități este prea puțin, în condițiile în care trăiesc deja la limita sărăciei.

Ce poți face cu 100 lei de în 2022? Prea puțin, având în vedere prețurile tot mai mari.

Înțeleg și constrângerile bugetare, care nu permit o creștere mai mare a pensiilor. Deja deficitul la bugetul de pensii este de peste 13 miliarde de lei, așa că soluțiile financiare sunt limitate", a explicat Adrian Negrescu, pentru WOWbiz.ro.

"Bugetul de pensii e ca o bombă cu ceas"

Analistul economic Adrian Negrescu a ținut să precizeze că bugetul de pensii al României este ca o bombă cu ceas, avân în vedere că în următorii ani vor ieși la pensie și "decrețeii", iar sistemul de pensii din țară nu a fost reformat pentru a putea acoperi aceste cheltuieli ce vor urma.

"Bugetul de pensii, am mai spus-o, e ca o bombă cu ceas. Gândiți-vă că în următorii ani vor ieși la pensie decrețeii, milioane de oameni pentru care statul nu are bani să le plătească pensiile. De ce nu are bani? Pentru că n-a reformat sistemul de pensii, nu a stimulat crearea de noi locuri de muncă, nu a luat măsuri pentru a reduce taxele pe muncă și a crea, astfel, cadrul creșterii reale a salariilor în economie.

100 de lei în plus la pensie e ca o picătură într-o mare de probleme", a mai precizat Adrian Negrescu, pentru WOWbiz.ro.

