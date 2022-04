Mălina Avasiloaie, acuzată de furt! Artista, primele declarații despre situația în care este implicată

In articol:

Recent, Mălina Avasiloaie a dezvăluit că a fost acuzată de furt, iar după aceea, artistei i s-a suspendat și canalul de YouTube. Viitoarea mămică a explicat că a postat o melodie pe canalul său de pe platforma respectivă, iar ulterior i-a fost ștearsă piesa.

Totodată, tânăra a mai spus că nu a dorit să supere pe nimeni în acest sens, iar ea nu și-ar fi permis să-și însușească meritele pentru o piesă care nu era a sa, ba mai mult, care a fost hit cu mult timp în urmă.

„ Eu nu am vrut să supăr pe nimeni. Nu mi-aș fi însușit eu meritele pentru piesele care au fost hit-uri o perioadă. Acum vrem să deslușim misterul și să vedem cu cine trebuie rezolvat. Nu am mai fost puși în ipostaza asta până acum”, a spus Mălina Avasiloaie pentru un post TV.

„Intenția mea a fost doar să readuc în atenția ascultătorilor piesele frumoase”

Mălina Avasiloaie a explicat pe larg situația în care a fost implicată, fără ca măcar să înțeleagă această nedreptate.

Așadar, este vorba despre un colaj cu melodii mai vechi, pe care blondina l-a realizat, apoi l-a urcat pe canalul său de YouTube.

Viitoarea mămică a explicat că, într-adevăr, piesele aparțin altor artiști, însă a precizat acest lucru în descriere, asta pentru că nu și-ar fi permis să-și însușească meritele pentru piesele care au fost hit-uri și care nu sunt ale ei, spune blondina.

,,Un colaj de cover-uri, bineînțeles, cu piese care aparțin altor artiști. Eu am specificat asta în descriere, nu mi-aș fi însușit eu meritele pentru piesele care au fost hit-uri o perioadă. Nu am mai făcut asta până acum", a mai spus Mălina Avasiloaie.

În final, Mălina Avasiloaie a mai spus că trebuie să vorbească cu cei care i-au raportat videoclipul, iar din câte a reușit să afle până în prezent, ar fi vorba de un studio care a făcut acest lucru.

De asemenea, tânăra a specificat că nu a dorit să facă niciun rău, ci intenția sa a fost aceea de a readuce în atenția ascultătorilor piesele frumoase și vechi, pe care ea a crescut.

„Cert este că trebuie să vorbim cu cei care ne-au raportat videoclipul, am înțeles că este vorba de un studio. Eu nu am vrut să supăr pe nimeni, intenția mea a fost doar să readuc în atenția ascultătorilor piesele frumoase, vechi, pe care și eu am crescut", a mai adăugat Mălina Avasiloaie.

Mălina Avasiloaie [Sursa foto: Instagram]