Mama Anei Baniciu a murit. Artista a fost lângă cea care i-a dat viață până la ultima suflare

Ana baniciu trăiește una dintre cele mai sensibile și triste perioade din viața ei. Mama sa, Adina, s-a stins din viață, lăsând în urma ei multă durere. Fiica ei a fost lângă ea până în ultima clipă și, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializiare în urmă cu doar câteva minute, artista a făcut tristul anunț.

Mama sa a fost întotdeauna lângă ea, a sprijinit-o și i-a oferit cele mai bune sfaturi. Încă de când era o fetiță, artista a simțit din plin dragosta și protecția celei care i-a dat viață, ea fiind și cea care o ajuta să ia cele mai bune decizii în momentele importante din viața sa. Din nefericire, însă, fosta soția lui Mircea Baniciu s-a stins din viață, lăsând multă durere în sufletul fiicei sale.

Ana Baniciu, în doliu după moartea mamei sale

Ana Baniciu a fost permanent lângă mama ei în ultimele două luni, măturisind că au purtat cele mai frumoase și emoționante discuții ca de la mamă la fiică. Alături de o imagine în care apare cu mama sa, Ana Baniciu a scris un mesaj extrem de emoționant despre cea care i-a dat viață.

Ana Baniciu și mama sa [Sursa foto: Instagram]

„Adina, mama care si-a dedicat intreaga viata copilei ei, care a sprjinit-o si a trait pentru un singur om… pentru mine! Am stat in ultimele 2 luni alaturi de ea, am respirat in acelasi ritm si ne-am spus tot ce era frumos si poate am mai uitat sa spunem. Am fost alaturi de ea pana la ultima suflare si am condus-o spre un loc luminat. Mama mea nu pleaca niciodata de langa mine, ea este cu mine la fiecare pas si ma ghideaza! Mama mea sfanta si buna pe care o iubesc infinit mi-a dat ultima si cea mai importanta lectie, lectia vietii si intelepciunea atunci cand vine vorba de moarte!

De multumit, am sa iti multumesc in fiecare zi din viata mea pentru ca ai fost, esti si vei fi langa Ana ta care are planuri mari si care nu o sa stea o secunda, o sa te faca mandra in continuare, asa cum a facut-o si pana acum! Te iubesc cu toata fiinta mea, in fiecare secunda! ♥️”, a scris Ana Baniciu pe Instagram.