Fosta iubită a lui Mărculescu nu suferă după moartea artistului

Vestea că artistul Costin Mărculescu a murit a șocat pe toată lumea, în special oamenii care îi erau apropiați. A avut un început de carieră strălucit, dar a sfârșit singur și cu multe datorii. Vestea că s-a stins din viață a ajuns și la fosta iubită a lui Mărculescu și mamă a copilului lor, Bibi.

Samira, fosta iubită a lui Costin Mărculescu, nu suferă după moartea tatălui copilului ei. Acesta nu a fost foarte prezent în viața lui, deși a declarat de multe ori că și-ar fi dorit. Surse apropiate femeii au declarat că nici nu i-a trimis o coroană cu flori.

„Îi pare rău, desigur, însă nu se poate spune că suferă foarte tare. Ea și-a refăcut viața, este fericită și liniștită. Nu i-a spus încă băiatului, însă, cel mai probabil, nici Bibi nu va suferi foarte mult pentru că de abia l-a cunoscut pe Costin. Nu a fost prezent în viața lui ca să existe o conexiune. Samira nu a trimis nici măcar o coroană de flori pentru că nu a considerat că este cazul”, susțin surse apropiate Samirei, potrivit Impact.ro.

Fiul secret al lui Costin Mărculescu! A aflat de existența lui abia după 5 ani

În urmă cu câțiva ani, Costin Mărculescu a trăit un șoc când a aflat că este tatăl unui băiețel de 5 ani. În 2015, Samira, o tânără din Timișoara a apărut brusc în viața lui Costin Mărculescu și nu singură, ci cu un băiețel de 5 ani, despre care spunea că este al actorului. Costin Mărculescu nu și-a pus prea multe întrebări, nu a acuzat-o pe femeie că nu i-a spus 5 ani că e tată, a fost doar fericit o vreme!

Nu a durat prea mult, de fapt nici măcar un an, și Samira a dispărut din viața lui Costin Mărculescu cu tot cu băiat. Așa că, după ce își adusese mândru băiatul în platoul emisiunii și-l prezentase tututor, la mai puțin de un an, venea singur și vorbea despre despărțirea de Samira.

"De frica ei, mi-am dus tot din casa. Si buletinul, si pasaportul, hainele... De frica sa nu mi le ia. Momentele de dragoste le faceam pe fuga, in baie. Nu eram linistiti, degajati. Motivele au fost inventate de ea de fiecare data... Am fost impreuna 201 zile. Acestea au fost un calvar, nu am avut somn, nu am avut liniste...

A adus in casa in jur de 100 de milioane de lei vechi. A cumparat jucarii, prostii. In 2003 am iubit-o. Am 'reiubit-o'. Am iubit-o, ca altfel nu ii acceptam tot ce mi-a facut. Relatia noastra nu se va relua niciodata! Sper sa fie fericita, sa isi gaseasca pe cineva care sa o accepte", a declarat Costin Marculescu în 2015. (Citeste si: Imagini dureroase de la mormântul lui Costin Mărculesu! Trupul neînsuflețit a fost băgat în groapă)