Mama Biancăi Drăgușanu, agresată de Alex Bodi într-un parc!

Totul ar fi început după o discuție mai aprinsă între cei doi. Alex Bodi s-ar fi enervat după reproșurile pe care le-ar fi primit din partea soacrei și ar fi avut un exces de furie. Potrvit martorilor, bărbatul a înjurat-o și ar fi sărit să o lovească pe mama Biancai, relatează Cancan.ro.

Femeia a sunat la 112 și i-a spus operatoarei că soțul fiicei ei a devenit agresiv. Întregul incident a avut loc chiar de ziua de naștere a Biancăi.

Bianca Drăgușanu vrea ca Alex Bodi să își ceară iertare

„Eu cred că trebuie să își ceară iertare în fața mea, în fața mamei mele, să își asume că a greșit, sa spună că eu nu i-am greșit niciodata și să spuna că este mandru de mine”, a spus Bianca Drăgușanu, atunci când a fost întrebată ce trebuie făcut pentru ca relația ei cu Alex Bodi să iasă din acest impas.

„Deci lucrul ăsta voiam să îl evit în public. Nu am cum să o fac. Da, față de mama ei mi-aș putea cere iertare pentru aminte lucruri pe care le-am spus, dar comportamentul meu și comportamentul dânsei față de mine nu are niciun fel de scuză. Față de ea (n.r.- față de Bianca) mi-am cerut și ieri scuze, deci nu sunt un om orgolios într-un sens prost. Faptul că sunt aici demonstrează că nu am orgoliu și nu vreau să fac contre”, a spus Alex Bodi despre certurile dintre el și doamna Madi, semn că agresiunea din seara asta nu a fost primul moment tensionat dintre ei.

Alex Bodi, primele declarații despre scandalul cu Bianca Drăgușanu! Totul a pornit de la o poză sexy: „Ești soție! Ce vrei, să pozezi în Playboy?”

Bianca Drăgușanu a apărut de ziua ei în emisiunea Teo Show. În timp ce vorbea despre relația ei cu Alex Bodi, frumoasa blondină a izbucnit în lacrimi și a spus că încearcă să ajungă la un echilibru, dar că relația cu soțul ei este una foarte tensionată. Chiar de ziua ei, diva a fost certată de partenerul de viață din cauza unei fotografii pe care ea a publicat-o în mediul online. Estre vorba despre o imagine în care ea apre într-un sacou roz, descheiat, cu vedere la abdomentul perfect și bustul generos.

După ce Bianca Drăgușanu a plâns vorbind despre problemele cu care se confruntă, Alex Bodi a venit și el în platoul Teo Show. La un moment dat a adus în discuție și fotografia din cauza căreia s-a certat cu soția lui. Afaceristul a evidențiat faptul că vrea să aibă lângă el o femeie de afaceri puternică și care se face remarcată prin succesul pe care îl are, nu prin felul în care arată.

„Din moment ce esti o femeie de afaceri, esti sotie, ce vrei? Să pozezi in Playboy? E mai bine să fii acoperită, ca de dezbrăcat se dezbracă toată lumea. Eu i-am spus de multe ori că o apreciez mai mult cand se îmbracă elegant, se îmbracă frumos”, a spus Alex Bodi.

Deși azi ar trebui să-și sărbătoreacă ziua de naștere, Bianca Drăgușanu a spus că, din cauza tensiunilor dintre ea și Alex Bodi, nu știe dacă vor face ceva special în această seară.

Știre în curs de actualizare