Mama celor doi copii din Bacău, care au murit după ce tatăl lor s-ar fi aruncat cu ei într-un lac, primele declarații: „A luat fata din casă. Mi-a zis că e ultima oară când o văd”

O tragedie a îngrozit, din nou, întreaga țară. Este vorba despre un caz similar cu cel al mamei din Timișoara, femeia în vârstă de 33 de ani care s-a aruncat de pe un bloc cu zece etaje, în brațe cu cei doi copii ai săi, o fetiță de șase ani și un băiețel de trei ani.

De această dată, un tată din Bacău a recurs la un asemenea gest extrem, aruncându-se într-un lac cu cei doi copii ai săi, mai precis o fetiță de cinci luni și un băiețel de patru ani. De precizat este că, anchetatorii nu au găsit nici până acum trupul neînsuflețit al bărbatului, iar oamenii legii iau în calcul chiar și varianta ca tatăl micuților să-i fi aruncat doar pe copii în apă.

„Știam că e un om nebun”

Mama celor doi copilași este îngenuncheată de durere. Femeia spune că știa că soțul său ”este nebun”, potrivit spuselor sale, însă nu s-ar fi așteptat la un astfel de gest extrem din partea acestuia.

Soția bărbatului a povestit concret ce s-a întâmplat înainte de tragedie.

Mama copiilor a dezvăluit că ea și tatăl micuților s-au certat, moment în care bărbatul i-a luat fetița, spunându-i că nu o va mai vedea niciodată, apoi l-a chemat și pe fiul cel mare, s-au urcat în mașină și au plecat.

Femeia a mai explicat că în urmă cu o lună și jumătate, bărbatul a mai avut o astfel de ieșire, însă atunci aceasta a chemat poliția, iar la momentul acela individul fiind dus direct la Spitalul de Psihiatrie, acolo unde a fost și internat.

„Ne-am certat de ieri, că am apelat la cineva din greșeală și mi-a zis că am ceva cu persoana aia. Mi-a zis să îmi fac bagajul să plec. Am încercat să îmi adun toate de pe acolo. Azi când a venit acasă m-a întrebat ce face fata, am zis că doarme și m-a luat direct la bătaie. Ne-am certat, m-a bătut, am fugit afară. Mi-a luat fata din casă, fata dormea, mi-a arătat-o, mi-a zis că e ultima oară când o văd, a chemat băiatul după el, l-a băgat în mașină și a plecat. Știam că e un om nebun, știam că are prostii, dar nu m-am așteptat la asta. Ne-am mai certat, ne-am mai lovit, dar nu într-atât încât să îmi dau seama că îmi omoară copiii. Mi-a zis de fiecare dată că dacă îl mai supăr sau altceva că o să mă bage în mașină cu tot cu copii și ne aruncă. Acum o lună jumate am mai avut probleme și am chemat poliția și l-a luat și a fost internat la psihiatrie”, a declarat mama celor doi copii care au fost înecați de tatăl lor într-un râu, potrivit Antena 3.

De asemenea, potrivit mai multor informații care ies la iveală în acest caz, bărbatul nu ar fi avut probleme doar în familie, respectiv cu soția sa, ci și cu alți cunoscuți. Așadar, un vecin și un coleg de muncă au făcut o serie de declarații despre tatăl copiilor, ambii explicând că bărbatul ajunsese să fie dependent de alcool în ultima perioadă, motiv pentru care de cele mai multe ori devenea violent.

"Eu mă duc cu băieții pe Siret și mă arunc, atât mi-a zis. Și pe urmă mi-a închis telefonul. Am sunat, dar n-a mai răspuns.(...) O lua pe alcool, era dement, nu mai judeca.”, au declarat vecinul și unul dintre colegii bărbatului.

Mama celor doi copii înecați la Bacău [Sursa foto: Captură TV]