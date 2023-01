Mama celor trei frățiori decedați în incendiul din Capitală își strigă durerea. Femeia nu-și poate reveni din șoc, după ce și-a pierdut toți copiii: "A început să țipe, să urle, să se tăvălească"

In articol:

Tragedie în Capitală. Trei frățiori în vârstă de doi, trei și șase ani au murit intoxicați cu fum, după ce casa în care locuiau a luat foc. Echipajele de salvare, sosite la fața locului, nu au mai putut face nimic pentru micuți.

Mama lor, care este singura supraviețuitoare, nu-și poate reveni din șoc.

Mama micuților este distrusă de durere: "A început să țipe, să urle, să se tăvălească"

Cei trei copii se aflau în locuință cu mama lor, în momentul în care a izbucnit incendiul. Din primele informații, femeia ar fi încercat să improvizeze o sursă de căldură pentru ca micuților să nu le fie frig. Într-o fracțiune de secundă, flăcările au cuprins totul în jur și s-au extins și zona patului, unde cei trei frățiori stăteau. Mama lor, care se afla în cameră, a fost cea care a alertat autoritățile de urgență.

Din nefericire, echipajele de salvare nu au mai putut face nimic pentru copii, care au murit intoxicați cu fum.

Femeia va fi nevoită să își adune acum puterile, pentru a-și conduce micuții pe ultimul drum. Rudele susțin că aceasta nu-și poate reveni din șoc, după tragedia care s-a abătut asupra familiei sale: "Durere cât cuprinde. Mama lor este în stare de șoc, vă dați seama, nici ea nu știe ce spune. Acum spune ceva, acum spune altceva, țipă, urlă și au băgat-o în mașina de poliție să nu vadă când sunt copiii scoși pentru a fi duși la INML. Nu am înțeles nimic de la ea, a început să țipe, să urle, să se tăvălească, e plină de funingine, cum s-o fi chinuit singură acolo. Nu știu să vă spun... Habar nu am... Soțul ei muncea de câteva luni acolo, erau bine. Stau cu chirie, dar se descurcau.", a declarat unchiul celor trei frățiori decedați, pentru antena3.ro.

"Toți trei copilașii sunt decedați. Nu știm mare lucru nici noi. Dormeau când s-a întâmplat! Erau cu mama lor, nepoata noastră. Stăteau cu chirie aici. Ne-au sunat rudele, la ora 7:30, și am venit să vedem ce se întâmplă. Și tocmai ce am aflat că toți trei copiii sunt decedați.", a mai spus o rudă a familiei, pentru sursa citată.