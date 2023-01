Carmen Tănase, la un pas de tragedie. Locuința actriței era cât pe ce să ia foc: ,,Eram în panică, nu aveam cum să plec”

In articol:

Carmen Tănase este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. În urmă cu doi ani, vedeta a luat hotărârea de a lăsa aglomerația din București în urmă și să se mute la țară.

A găsit locuința perfecta pentru ea, mama acesteia și fiul ei aproape de Târgoviște. Acum ceva timp, actrița era să treacă printr-o tragedie și să rămână fără casă, totul din cauza unui incendiu.

Locuința lui Carmen Tănase, la un pas de a lua foc

Carmen Tănase a ales să petreacă o viață liniștită la țară, într-un sat aproape de Târgoviște cât mai departe de zgomotosul București.

La începutul anului, actrița era cât pe ce să treacă printr-o tragedie și să rămână fără casă. Toate acestea erau să se întâmple din cauza unui stâlp care avea firele arse și de la care ieșeau scântei.

„Sunt într-o panică totală tot timpul, dacă mă scoți din priză, mor. Mereu intervine câte ceva, cum a fost faza cu curentul, de am crezut că mor. Aveam repetiție, nu am mai putut ajunge. De la stâlpul de la poartă, de la firele de sus, curgeau scântei. Eram în panică, nu aveam cum să plec. S-a depistat la o căsuță din plastic de pe perete că firele erau arse. Puteam lua foc. A fost circ”, a declarat Carmen Tănase, potrivit Impact.

Cum este viața artistei de când s-a mutat la țară

Chiar dacă acum locuiește la țară, actrița nu a renunțat total la București. Astfel, aproape în fiecare zi face naveta de la Târgoviște la Capitală pentru a fi prezentă la teatru. Din cauza programului încărcat pe care îl are, Carmen Tănase nu se poate descurca singură cu treburile gospodărești. Mama ei mai încearcă să o ajute, dar din păcate, vârsta nu o prea mai ajută. Prin urmare, un bărbat se ocupă de tăiatul ierbii din curtea vedetei.

„Am probleme tot timpul. Mereu apare ceva, sunt foarte multe de făcut și doar eu mă ocup de toate. E mai greu decât la bloc, am un om care mă ajută, nu pot să tund eu iarba singură. Mama are 91 de ani, mai mult încurcă treaba, prefer să stea în casă. Ea crede că mai are 25 de ani. Nu prea apuc să stau acasă, apuc să petrec cam doar o zi pe lună, când sunt cam 7.000 de chestii de făcut. De obicei plec dimineața, mă întorc noaptea. La teatru nu avem zile libere, sâmbătă e repetiție, de obicei, iar duminică avem spectacol”, a mai adăugat aceasta.