Mama Ellei de la „Puterea Dragostei” a murit! Femeia era diagnosticată cu o boala cruntă: „Unicul om care m-a iubit veșnic”

In articol:

Ela, fosta concurentă de la „Puterea dragostei” traversează o perioadă foarte grea din viața sa. Mama sa s-a stins din viață din cauza unei boli crunte, cancerul.

Fiica sa este răpusă de durere, motiv pentru care a decis să-și încheie activitatea pe rețelele de socializare pentru o vreme.

Ella și-a îngrijorat fanii din mediul online după ce a postat un mesaj în care a împărtășit că o persoană foarte dragă din viața ei s-a stins din viață. Ulterior, a adus lămuriri, menționând că mama sa a plecat din această lume, lăsând în urma sa multă suferință printre cei care au iubit-o.

Citeste si: ”Oamenii sunt falși”. Ella Tina, lecție dură după despărțirea de iubitul arab. Bruneta nu duce, însă, lipsă de pretendeți

Ella, răpusă de durere după moartea mamei sale

Ella este devastată de durere după trecerea în neființă a mamei sale. Bruneta le-a adus fanilor săi lămuririle necesare despre situația în care se află, confirmându-le temerile după primul mesaj care are a apărut în mediul online, respectiv că mama sa a pierdut lupta cu boala nemiloasă.

„Drum liniștit mama, te iubesc și te voi iubi veșnic, mama mea dragă! Unicul om care m-a iubit veșnic!”, a scris Ella în mediul online, răpusă de durere.

Citeste si: Fanii Madonnei, îngrijorați de noul TikTok postat de vedetă. „Ce s-a întâmplat cu ea?”- kfetele.ro

Citeste si: Luminița Anghel a ținut să se afle de la ea. S-a întâmplat după mai bine de 10 ani de căsnicie.- bzi.ro

Care a fost mesajul inițial al Ellei?

Inițial, Ella a menționat pentru fanii ei că trece printr-o perioadă extrem de dificilă, fără să ofere prea multe detalii despre motivul suferinței sale. Chiar dacă nu a menționat în acel moment ce se întâmplă cu exactitate în viața sa, cei care au îndrăgit-o pe Ella și-au dat seama că situația ar putea avea legătură cu mama sa, despre care a povestit în mai multe dăți că suferă de o boală cruntă.

„Vreau să anunț colaboratorilor mei că nu mai pot onora o perioadă colaborările, iar voi cei care mă iubiți pe mine, vă anunț că o perioadă nu voi mai apărea pe story! Îmi pare rău, dar astăzi Dumnezeu m-a trecut prin cea mai mare durere de până acum! O jumătate din inima mea a încetat să mai bată...”, a fost mesajul inițial al Ellei.

Citeste si: Ella și Jador au îngropat "securea războiului"? Cum au fost surprinși împreună, pe rețelele de socializare. Videoclipul a devenit viral

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat mama Ellei?

Încă de acum un, Ella le-a vorbit admiratorilor ei, cu mare durere în suflet, că, în urma mai multor investigații, s-a ajuns la concluzia că mama sa suferă de cancer. Ulterior primirii acestor vești dezastruoase, fosta concurentă de la „Puterea dragostei” a povestit de mai multe ori despre episoadele în care mama sa simțea o suferință cruntă fizică, după ce boala avansase rapid și la celelalte organe.

„Au fost niște situații crunte. Acuza niște dureri la nivelul sânului, dar am spus să meargă la medic la un control. I-am spus că vadă despre ce este vorba. S-a depistat că ar avea niște ganglioni și medicii au trimis-o la Iași sau la Cluj. Am ales Cluj, i-au făcut biopsie și avea o tumoră de 7 cm. Analizele au arătat că ar avea cancer, a făcut chimioterapie, acum s-a oprit, face niște injecții cu hormoni. S-a ajuns la metastaze osoase, a ajuns și la celelalte organe, este cel mai dureros cancer.

O aud urlând de durere. E greu să vezi un om în toată firea care plânge ca un copil mic și nu poți să îl ajuți. (…) Din păcate, boala a avansat foarte repede într-o perioadă scurtă. La finalul lui aprilie am mers la Cluj, în două săptămâni au venit rezultatele. Nici tata nu e bine, văzându-și soția în situația asta. Mă vede și pe mine suferind, iar eu mă încarc și cu ale lor probleme. E o situație foarte grea. În momentul de față ia foarte multe calmante, dar nu mereu își fac efectul. Evităm să ajungem la morfină, nu vrem să ajungem la asta. Au fost momente când am plecat la 3-4 dimineața la farmacie după calmante. Am ajuns să vorbesc cu medici din Turcia. De multe ori mă văd așa, parcă prea tânără și prea multe trebuie să fac la vârsta mea și de una singură.”, spunea Ella pe atunci, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.