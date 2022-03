VIDEO. Ella Tina, sfâșiată de durere! A început să plângă în fața tuturor: ”Mama mea, săraca...”. Ce a pățit fosta iubită a lui Jador

In articol:

Ella Tina trece prin clipe dificile, după ce mama ei se confruntă cu ceva probleme de sănătate. Este știut faptul că mama brunetei este bolnavă și are anumite probleme, însă acum totul a părut foarte grav, după spusele Ellei. Tânăra a cerut ajutorul oamenilor pe TikTok, plângând, pentru că mama ei avea nevoie de o anumită perfuzie, care ar fi fost de negăsit.

Mai mult decât atât, Ella susține că perfuzia respectivă este foarte scumpă, în jur de 500 de euro.

Citeste si: Ella de la Puterea Dragostei a fost însărcinată, însă a pierdut copilul după ce l-a prins pe iubitul ei în timp ce o înșela! Mărturisiri în premieră: ”M-am umplut de sânge, a fost foarte dureros”

Citeste si: Războiul se va încheia RAPID! Ce ce va întâmpla cu soldații ruși în următoarele zile și care e MOTIVUL..- bzi.ro

Ella Tina [Sursa foto: Captură Video]

Ella Tina, plângând: ”Mama mea, săraca...”

Bruneta i-a îngrijorat pe toți, după ce a început să plângă pe live, cerându-le ajutorul oamenilor cu suflet bun, legat de perfuzia de care avea nevoie mama ei și care ar fi fost de negăsit. Ella Tina a fost și foarte supărată, pentru că mai multe persoane i-au spus că își expune problemele persoanele, în mediul online.

Aceasta nu s-a putut abține și le-a transmis că nu le dorește să aibă parte de asemenea probleme, nici lor, nici cunoștințelor acestora.

Citeste si: Ella de la Puterea Dragostei a încercat să-i mai dea o șansă lui Jador! A realizat ulterior că nu mai are sentimente pentru el: ”Nu pot sta lângă un asemenea bărbat”

” Nu vă doresc o secundă să fie unul dintre cunoscuții voștri în situația mamei mele. Sunt efectiv foarte supărată și foarte dezamăgită și mi-e frică să nu rămână mama mea, săraca pe lângă faptul că este oarbă, să rămână și în căruț. Am ținut în mine, am fost cu verișoara mea și prietena mea și nu am vrut să mă descarc, dar acum chiar nu am mai putut. Nu am găsit, am crezut că o să se găsească mai ușor. Am găsit undeva foarte scump. Trebuie perfuzie..am găsit la 500 de euro, mi se pare foarte scump”, a spus Ella Tina, sfâșiată de durere.