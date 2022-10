Mama Geta face lumină și răstoarnă toate zvonurile! Ce se va întâmpla, de fapt, cu turma de oi pe care o are și ce face Getuța după nuntă: "Cred că lasă tot baltă" | EXCLUSIV

In articol:

Mama Geta ne-a povestit cum se înțelege cu Getuța după nuntă și mai ales ce va face cu oile, odată ce fiica ei s-a mutat la casa ei.

Gospodină și extrem de harnică, mama Geta a spus totul clar și răspicat.

Geta Sterp și iubitul ei s-au căsătorit în urmă cu două săptămâni, iar sora lui Iancu și a lui Culiță s-a mutat la casa ei. În presă s-a scris că Sebi i-ar fi cerut Getuței să renunțe la oi și să le vândă, însă mama Geta ne-a explicat cum stau, de fapt, lucrurile în familie.

Mama Geta spune ce se întâmplă cu oile după nunta Getuței

Mama Geta a dezvăluit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro ce se întâmplă cu oile familiei Sterp odată ce Getuța s-a căsătorit.În presă au apărut informații cum că Sebi i-ar fi cerut Getuței să vândă turna, dar mama Geta ne-a asigurat că sunt doar zvonuri și că tânărul este un băiat extraordinar.

"Băiatul acela, el nu are timp să meargă zi de zi la oi că el chiar nu are timp. Ei au o afacere cu lemne, dar Getuța ține oile în continuare. Ea o să vină să ne ajute și la oi, atâta timp cât are ea disponibil, până când o să aibă copii.

Când o să aibă copii cred că lasă tot baltă, se ocupă doar de copii și creșterea lor. Așa mi se pare și normal, când ai copii mici să te ocupi de ei, nu bonă și nu nimeni. Mama e sfântă! Acuma aleargă și până la mine și mă mai ajută. Noi suntem la 10 kilometri depărtare, vă dați seama că noi de ajutăm unii pe alții că dacă era să se mărite la 120 de kilometri da, era gata, dar fiind aici în ușa casei mereu vine cu tot cu Sebi", ne-a dezvăluit mama Geta, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Getuța Sterp și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Ce spune mama Geta despre ginerele ei Sebi

Mama Geta este extrem de încântată de ginerele ei, Sebi. Are doar cuvinte de laudă la adresa lui și spune că este un băiat extrem de muncitor și întotdeauna a avut grijă de ciobanii familiei Sterp, chiar și dacă nu avea o relație cu Getuța.

"Sebi e un băiat deosebit de bun. Aduce mâncare la ciobani, țigări, băutură și câte nu le aduce și le-a adus și înainte să fie cu ea. El e un băiat atâta de bun și de darnic că eu nu-l pot descrie în cuvinte. Dar da, ei își vor face afacerea lor tot cu lemne, doar ei și până atunci ne ajută că oile sunt pe numele ei.

Vă dați seama că încă sunt ale ei. Noi mai avem de scos din ele niște oi bătrâne și niște miei de vândut, dar turma o să rămână în continuare. Mă ajută ea, mă ajută Iancu, Sebi, mai am acum chiar un ajutor în plus", ne-a mărturisit mama Geta.

Mama Geta [Sursa foto: Instagram]

Mama Geta abia așteaptă să aibă nepoți

O familistă convinsă, mama geta ne-a dezvăluit că abia așteaptă să aibă nepoți de la Getuța și spune că îi va iubi din toată inima și o va ajuta cât de mult va putea ea. Mama Geta spune că distanța nu este o problemă, căci cei 10 kilometri sunt ca și cum ar fi la ușa casei.

"Abia abia aștept să am nepoți de la Getuța. O să fiu doar cu ei în brațe, cred că nici la piață nu mă mai duc. O să îi mănânc! O să o ajut atunci cât pot eu de mult. Eu o să îi invit și acasă aici, că v-a spus, sunt doar 10 kilometri, pot să zic că sunt chiar în ușa casei", a povestit mama Geta, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

