Mama Geta, primele declarații după ce a aflat că Daniela Iliescu și Culiță Sterp vor avea un băiat: „Se vede clar că...”

Daniela Iliescu este în culmea fericirii, după ce a anunța că va aduce pe lume un băiețel. Deși nu se află împreună, Culiță Sterp a primit vestea cea mare chiar în Republica Dominicană, după ce echipa Faimoșilor a câștigat jocul de comunicare.

Mama Geta a avut o intervenție live la emisiunea Teo Show, unde a vorbit despre momentul în care a aflat că va deveni bunica unui băiat. Mama lui Culiță Sterp susține că și-a dat seama de dinainte ca Daniela Iliescu să îi spună.

„Mă credeți că a venit Daniela cam înainte cu 2-3 seri, ne-am mai uitat la emisiune. A venit la noi și i-am spus „Tu, fata, după fața ta se vede clar că tu nu faci fată, tu băiat o să ai, se vede așa după fața ta”, și cum m-am uitat eu asa la ea zic: ”Tu mai mult ca sigur ai băiat nu cred că ai fată” și ea zice: ”Da de unde știi?”, a rămas foarte surpinsă, ”Voiam să vă spun că am fost la ecograf la Cluj”. Când s-a dus i-a spus că are băiat”, a declarat mama Geta, la Teo Show.

Culiță Sterp, prima reacție după ce a aflat că va fi tată de băiat

Culiță Sterp de la Survivor România 2021 a ajuns în Republica Dominicană cu gândul că va avea o fetiță. Daniela Iliescu a decis să îi facă o surpriză de zile mari iubitului ei. După ce echipa Faimoșilor a câștigat jocul de comunicare, Culiță Sterp a vărsat lacrimi de fericire atunci când a aflat că va fi tată de băiat.

„Băi, dacă e o farsă, dar nu e 1 aprilie. Mai e până la 1 aprilie. Nu-mi vine să cred. Când am văzut poza, m-am pregătit să mă emoționez, că sigur o să văd o poză emoționantă. Când am văzut că e băiat, am dat din plâns în fericire. E ceva ce nu pot exprima în cuvinte.

Sunt atât de fericit în interior, că nu știu ce să mai zic. Când am venit la Survivor m-am simțit vinovat că am lăsat-o singură acasă, dar știam că e fată descurcăreață. Știam că o să am fată, dar Dumnezeu mi-a întors faptele bune pe care le-am făcut de-a lungul vieții și mi-a dat cel mai frumos cadou. O să am băiat. Nu-mi vine să cred!”, a declarat Culiță Sterp.