Mama lui Alex Abagiu, cerere inedită pentru Raluca Bădulescu! Ce vrea mama make-up artistului cu orice preț de la Regina Regească: "Altfel, nu mai iese din casă" | EXCLUSIV

Cei trei jurați ai emisiunii ”Bravo, ai stil” ne-au lăsat să vedem ce se întâmplă dincolo de camerele de filmat. Aceștia au vorbit despre glumele care se fac despre ei în online și și-au luat apărarea unul celuilalt.

Ba mai mult, Alexandru Abagiu a divulgat o dorință de-ale mamei sale, în legătură cu Raluca Bădulescu.

Mama lui Alexandru Abagiu vrea peruca Ralucăi Bădulescu

Alex Abagiu a avut o poveste tare drăguță de împărtășit. Se pare că mama lui are o dorință înfocată, iar cea vizată este Raluca Bădulescu. Make-up artistul a dezvăluit ce vrea mama sa de la Regina Regească.

"Maică-mea nu a prins Kanal D2 în prima săptămână și suferea foarte tare, când se întâlnea cu prietenele ei prin parc, când plimba câinele. Toată lumea îi spunea ce frumos, ce minunat, ce mirobolant. Prinde și ea în cele din urmă Kanal D2 și o vede pe Raluca Bădulescu cu creația mea (n.r. peruca uriașă purtată în emisiunea "Bravo, ai stil"). Nu că o vrea, mi-a zis <Alexandru, eu nu vreau să vin acolo pe platouri să văd ce faceți voi, nu mă interesează deloc. Mie îmi vii acasă cu peruca aia creață a Ralucăi, pentru că eu nu mai ies din casă fără aia!> Ține-te bine, femeie de 85 de ani. O femeie deschisă la minte, care în parc vrea să plimbe cățelul meu, cu peruca creață uriașă a Ralucăi.", a spus Alex Abagiu.

Maurice Munteanu, mesaj dur pentru criticii Ralucăi Bădulescu

În cadrul discuției cu cei trei jurați, la un moment dat, Raluca a amintit și despre persoanele răutăcioase din mediul online, care o comentează constant. Maurice nu a putut să se abțină și i-a luat la rost pe cei care îi critică prietena și colega de platou. Totul a pornit de la întrebarea "Câte peruci are Raluca Bădulescu?".

"Raluca: Am sute de peruci. Fără discuție Păr natural, fibră sintetică, sunt pasiunea mea. Am păr, contrar a ceea ce s-ar crede. Am păr chiar frumos, Alexandru Abagiu aici de față este prezent, care mi-a montat o construcție incredibilă, pe care nu am mai purtat-o în viața mea. A fost o premieră absolutisimă în viață, sunt fericită maxim și vor mai urma surprize. Am păr, sunt foarte bine, sunt bine mersi, surpriză, sunt ok și nemachiată, asta vis-a-vis de ce latră lumea pe Instagram.

Maurice: Era unul ceva sinistru, că m-am uitat. Îi comentează lui pisică-mea, că ce față de cal are asta. Și mă uit pe profilul lui...Bă nene, era genul ăla că dacă era în fața noastră, păi numai dacă mă uitam o dată, îl spulberam. Păi să vină în fața noastră să îi spună lui pisică-mea că are cap de cal. Să se uite la el, că are fățălăul ăla...Mi-ar fi rușine, nu să îmi fac cont de Instagram, să respir. Ăia comentează mă de pisică-mea? Păi Raluca e o legendă.", a fost discuția celor doi.

