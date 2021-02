Mama lui Ronaldinho s-a stins din viața din cauza infecției cu COVID-19

In articol:

Mama lui Ronaldinho, Miguelina Eloi Assis dos Santos, a murit din cauza infecției cu COVID-19. Femeia era internată în spital de două luni, iar în urmă cu doar o zi s-a stins din viață din cauza unor complicații cauzate de infectarea cu coronavirus.

Fostul fotbalist este în doliu!

Miguelina Elói Assis dos Santos, în vârstă de 71 de ani, a fost internată în luna decembrie 2020, după ce a contractat virusul provenit din China. De atunci, starea de sănătate a femeii s-a înrăutățit. Aceata era internată la un spital din Porto Alegre și se afla la terapie intensivă.

În luna decembrie, marele fotbalist anunța: „Dragi prieteni, mama a luat Covid-19 și se luptă pentru o recuperare rapidă. Se află într-o unitate de terapie intensivă și primește toate îngrijirile posibile. Vă mulțumesc anticipat pentru toate rugăciunile, energiile pozitive și afecțiunea pe care mi le arătați mereu”.

Din păcate, sâmbătă, 20 februarie, mama sportivului a pierdut lupta cu viața.

Ronaldinho, infectat cu noul coronavirus

În luna octombrie a anului trecut, Ronaldinho anunța faptul că a contractat virusul COVID-19.

Fotbalistul a aflat că este depistat pozitiv cu virusul provenit din China, după ce a mers în Belo Horizonte pentru un eveniment, iar acolo și-a făcut testul pentru coronavirus și a ieșit pozitiv. Totuși, se pare că Ronladinho a fost asimptomatic.

„Am venit în Belo Horizonte pentru un eveniment. Am făcut testul și am ieșit pozitiv, dar sunt bine, nu am simptome. Am fost absent de la eveniment, dar revin. Vă îmbrățișez!”, a declarat sportivul.