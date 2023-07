Mama lui Theo Rose, ipostază emoționantă alături de micuțul Sasha. Cum i-a surprins artista pe cei doi?

In articol:

Theo Rose a devenit mămică în urmă cu scurt timp și se bucură din plin de această perioadă. Toată lumea este alături de artistă acum, în special bunicile micuțului Sasha, care își doresc să fie implicate în creșterea lui.

Theo Rose, imagini emoționante cu mama ei, alături de micuțul Sasha

Dovada o reprezintă chiar ultimele imagini publicate de Theo Rose, cu mama și fiul ei.

Theo Rose este mai fericită ca niciodată de când a devenit mămică și nu ratează niciun moment să împărtășească cu fanii ei bucuria pe care o trăiește. Artista a distribuit un videoclip pe Instagram în care mama sa îl ține în brațe pe micuțul Sasha. Mai apoi apare și tatăl lui Theo care completează tabloul. Părinții vedetei radiază de când sunt bunici și sunt nedezlipiți de băiețelul care le-a întregit familia.

Mama lui Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Artista are parte de ajutor din partea bunicilor

În urmă cu câteva zile, Theo povestea pe Instagram că atât mama ei, cât și mama lui Anghel Damian și-au dorit de la bun început să fie prezente în viața nepotului lor.

Bunicile se despart foarte greu de cel mic și sunt foarte implicate în creșterea lui.

„Da, tare asta cu bunicile, e mișto chestia. Dacă-mi zicea mama acum, ce un an, câteva luni: 'Vezi că vin și eu câteva zile pe la tine, să stau pe la tine', aș fi zis 'Ce-ai mă, ce să faci la mine, ai înnebunit?'. Dar n-ar fi zis ea, că nu suntem genul, tocmai Acum, n-am îndrăznit s-o chem, că are și ea curte, casă, bărbat, muncă. Și a venit. Și când a venit, am zis: mamă... Dar așa trebuie, câte două zile, că dup-aia obosesc și bunicile, trebuie să le dai pauză, că obosesc și ele și cred că se strică treaba. Două zile așa, două nopți să stea bunica cu el, că e odihnită, e fresh, e cutare... Se joacă cu el, îi face băiță, îl pupă. După aia, o trimiți acasă, că se odihnește. Pac, am găsit schema!”, a povestit Theo Rose, într-o notă amuzantă, pe Instagram.