Theo Rose are un ajutor de nădejde în creșterea micuțului Sasha! Ce a spus cântăreața despre persoana care îi este alături în această perioadă: „Îi face băiță!”

In articol:

Theo Rose radiază de fericire de când a devenit mămică! Celebra cântăreață și iubitul ei, Anghel Damian, au devenit părinți în urmă cu câteva săptâmâni. Artista și partenerul ei au avut mari emoții pentru venirea pe lume a băiețelului lor, Sasha Ioan, care a apărut în viața lor ca o binecuvântare.

De când este mamă, Theo le povestește fanilor ei aproape în fiecare zi ce se mai întâmplă cu ea și micuțul Sasha.

Citește și: „Dar ce ai?” Theo Rose l-a luat la rost pe Anghel Damian în public! Artistei nu i-a venit să creadă ce s-a întâmplat de față cu mama ei: „De ce nimeni nu știe?”

Celebra cântăreață are o comunitate foarte mare pe rețelele de socializare, având peste un milion de urmăritori pe Instagram. Theo Rose le povestește tot timpul internauților ce se mai întâmplă în viața ei, în stilul său caracteristc, căci nu a renunțat la simțul umorului nici după ce în viața ei au apărut multe responsabilități. Astăzi, vedeta a povestit pe InstaStory că are parte de un ajutor de nădejde în creșterea micuțului său. Mama artistei este persoana care o ajută în această perioadă și a și petrecut câteva zile acasă la Theo, pentru a-i permite acesteia să se relaxeze puțin, după aceste săptămâni încărcate.

Cântăreața a mărturisit, într-un filmuleț postat pe pagina sa de Instagram, că atât mama ei, cât și mama lui Anghel Damian , le sunt alături tinerilor părinți și îi ajută să îl crească pe Sasha.

Citește și: „Suntem singuri acasă” Theo Rose și fiul ei au rămas fără Anghel Damian! A spus asta chiar în direct, la TV: „E foarte complicat. Totul s-a schimbat”

Citeste si: Răzvan Botezatu, declarații picante despre relația sa actuală: „Am un iubit de trei ani”. De ce nu s-au mutat împreună până acum- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO incendiară |Cea mai sexy avocată din lume recunoaște că adoră „să se joace cu focul” în dormitor: „Dorințele mele sunt inflamabile!”- stirileprotv.ro

„Da, tare asta cu bunicile, e mișto chestia. Dacă-mi zicea mama acum, ce un an, câteva luni: <<Vezi că vin și eu câteva zile pe la tine, să stau pe la tine>>, aș fi zis: ce-ai mă, ce să faci la mine, ai înnebunit? Dar n-ar fi zis ea, că nu suntem genul, tocmai. Acum, n-am îndrăznit s-o chem, că are și ea curte, casă, bărbat, muncă. Și a venit. Și când a venit, am zis: mamă... Dar așa trebuie, câte două zile, că dup-aia obosesc și bunicile, trebuie să le dai pauză, că obosesc și ele și cred că se strică treaba. Două zile așa, două nopți să stea bunica cu el, că e odihnită, e fresh, e cutare... Se joacă cu el, îi face băiță, îl pupă. După aia, o trimiți acasă, că se odihnește. Pac, am găsit schema!”, a povestit Theo Rose pe pagina sa personală de Instagram.

Theo Rose a vorbit despre ajutorul primit din partea mamei sale în creșterea micuțului Sasha [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Cum se simte Theo Rose la 3 săptămâni după ce a născut? Totul în viața ei s-a schimbat

Citeste si: „Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine că am lucrat 10 ani la jandarmi.” Soțul Danei Roba își dorește să fie lăsat în libertate, după incidentul dramatic- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate finale după contestații BAC 2023: La ce oră se publică notele?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cumnata Danei Roba, acuzații dure la adresa make-up artistului: "Totul este bine și frumos până la denigrarea familiei". Ce spune despre scandalul provocat- radioimpuls.ro

Băiețelul lui Theo Rose se confruntă cu probleme de sănătate

La câteva săptămâni după naștere, Theo Rose nu a scăpat de stresulpe care îl au majoritatea mămicilor în legătură cu bebelușii lor. În urmă cu câteva zile, cântăreața povestea pe internet că micuțul Sasha Ioan se confruntă cu mici probleme de sănătate, specifice bebelușilor. Artista încearcă, totuși, să nu se panicheze, căci știe că acestea sunt lucruri normale în viața de părinte. Theo le-a dat vestea urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare destul de relaxată, în timp ce fredona un cântec, ale căror versuri erau în ton cu situația prin care trecea vedeta.

„A făcut băiatul colici și are nervii hiperbolici, țipă să-l audă lumea de sâmbătă până lunea”, a fredonat Theo Rose.