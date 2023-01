„Mama nu mai e acolo unde-i groapa” Bebe Cotimanis, experiență paranormală la mormântul ceie care i-a dat viață: „I-am făcut discret cu mâna”

In articol:

Bebe Cotimanis este un nume greu în lumea actoriei. A cucerit publicul grație talentului său și modul prin care transmite anumite emoții prin rolurile sale.

Vedeta se bucură de o carieră de succes, dar care are în spate mulți ani de muncă. La fel ca mulți alți actori, acesta a reprezentat un model și un mentor pentru mulți alți artiști din noua generație.

Întâmplarea neobișnuită pe care a simțit-o actorul la mormântul mamei sale

Actorul Bebe Cotimanis [Sursa foto: Captură video]

În urmă cu șapte ani, Bebe Cotimanis a trecut printr-o perioadă foarte grea. Artistul a fost nevoit să își ia la revedere de la cea care i-a dat viață și care l-a iubit cel mai mult. Trecerea în neființă a figurii materne l-a afectat foarte mult și a plâns neîncetat. Însă, în ziua în care a avut loc înmormântarea, actorul a avut parte de o întâmplare destul de stranie.

Acesta povestește că a simțit cum spiritual mamei sale se înalță spre Cer. Drept semn de rămas bun, vedeta i-a făcut discret cu mâna. După această întâmplare, vedeta a mărturisit că nu se mai teme de moarte și că o așteaptă cu curiozitate.

„ Mama nu mai e acolo unde-i groapa și nici Dichi nu e acolo. Nmeni nu este acolo. Ei pleacă, de aia sunt și alea trei zile, pleacă la timpul potrivit, când se pot înălța. Iar ceea ce punem noi acolo nu mai e decât material, coajă, pământ, carne, care e tot lut. Am fost conștient de chestia asta de când au pus-o pe mama! Am zis tuturor acolo. Am plâns până atunci, am plâns și la Biserică. Dar când a așezat-o pe mama acolo, stiam că nu mai e mama acolo. Știam. Nu mi-am impus. Dacă mă întorc în timp, am și simțit. Am simțit. Nu spun că am văzut-o, că nu sunt nebun. Am simțit aburul ăla, spiritul ei, care se ducea spre Cer. La un moment dat am si zâmbit. Am făcut așa cu mâna discret în semn de la revedere. Eu simt că asta se întâmplă. Este un fenomen. Mie nu mi-e frică de moarte. O aștept cu o oarecare curiozitate”, a povestit actoru în cadrul unui podcast.

Bebe Cotimanis a fost la un pas de moarte

În perioada pandemiei de Covid-19, Bebe Cotimanis a fost la un pas de moarte. Artistul a fost infectat cu virusul, iar plămânii săi erau afectați în proporție de 65%. Nimeni nu îi mai dădea nicio șansă, nici măcar medicii. Însă, acesta a demonstrate că este un luptător și a trecut cu brio și peste această încercare.

„ Eu am avut 65% plămânii afectați când era cu Covid. Am fost și internat. M-am aflat în fața morții, dar eu am zâmbit. Nimeni nu credea că o să mai trăiesc după experiența asta. Dar eu am rezistat. Le-am zis că m-am întors”, a mai mărturisit maestrul Bebe Cotimanis.

Motivul pentru care actorul nu se căsătorește cu iubita sa

Bebe Cotimanis și Iulia Dumitru trăiesc de mulți ani o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut pe scena de teatru, iar la numai doi ani de relație au ales să se mute împreună. În trecut, actorul a mai fost căsătorit de două ori, iar acum nu își mai dorește să facă acest pas. Acesta a mărturisit că este o persoană destul de impulsive, iar viața cu el nu este deloc ușoară.

„Nu știu, nu am vorbit cu ofițerul, nu am găsit ofițerul. Sunt un tip implusiv, nu este ușor de trăit cu mine. Prietenii și familia au ajuns să mă cunoască” ,a susținut vedeta pentru antenastars.