Mama Oanei Roman va fi operată de urgență! Dezvăluiri dureroase: „Din păcate...”

In articol:

Mioara Roman este internată la spital din data de 13 ianuarie din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Ea ar fi trebuit să fie externată vineri, 15 ianuarie, din spital, însă va trebui să mai stea câteva zile în plus. Oana Roman a povestit, pe pagina sa de Instagram, că mama ei va suferi o intervenție laparascopică pentru a i se înlătura colecistul.

Vedeta este devastată pentru că nu și-a mai văzut propria mamă de aproape o săptămână.

„Am zis că astăzi nu ies din casă pe frigul ăsta îngrozitor, dar a trebuit să ies, pentru că trebuie să mă duc la mama la spital să-i duc medicamentele. Din păcate, ea nu a fost externată astăzi sau ieri, cum credeam. Din păcate, va mai sta câteva zile la spital pentru că va suferi o intervenție laparascopică pentru a i se înlătura colecistul, pentru că avea această problemă și devenise urgentă.

Trebuie să mă duc să îi duc pastilele, pentru că are un tratament pe care cei de la spital nu i-l pot da în întregime. Mă duc să îi las pastilele jos la recepție. Nu am voie să intru să o văd, nu am văzut-o de miercuri, n-o să o pot vedea nici când se va opera, nici după ce se va opera, dar știu că totul o să fie bine”,a spus Oana Roman pe Instagram.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Oana Roman a izbucnit în lacrimi! Ce se întâmplă cu mama ei

Oana Roman, dezvăluiri în lacrimi despre mama sa: „E foarte bolnavă...”

Mama Oanei Roman a fost diagnosticată cu Parkinson, iar starea sa de sănătate s-a înrăutățit cu timpul. Din acest motiv, vedeta a luat de decizia să locuiască împreună cu mama ei. Ea a făcut mai multe mărturisiri cu în cadrul emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea”, de la Kanal D, unde a izbucnit în lacrimi. (Citeste si:Noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman, după ce a fost a fost internată! Cu ce probleme se confruntă mama Oanei Roman)

„Mama e foarte bolnavă, a avut crize în ultima perioadă. Are multe afecțiuni. Dacă o vezi, nu o recunoști. Și e foarte greu. Boala a schimbat-o, e foarte rău. Dar trebuie să fac tot ce pot pentru ea, până când s-o putea. Mi-e teamă pentru că o vad cum îmbătrânește. Când îmbătrânești brusc… Lucrurile la ea au evoluat foarte repede. Nu ești pregătit, eu tot o vedeam în putere. Ea a fost o forță toată viața ei, știi bine câte a dus. Femeia e un tezaur de educație, de înțelepciune, de tot.

Și când o văd acum e foarte greu. Pentru că nu știi.. stagnează, evoluează? Ea mereu îmi spune „Nu mai vreau să fiu o povară” și oricât încerc să îi spun că nu e așa este prea deșteaptă. Are un Parkinson foarte agresiv care nu o mai lasă să folosească o mână deloc și ea vrea să facă. Și ea încă este destul de independentă, insistă să se îmbrace, să îți pună de mâncare. Și pentru ea e foarte greu. Dar pentru mine e foarte greu pentru că nu te pregătește nimeni să vezi situația asta, că un om care a fost o forță a naturii să își piardă…”Citește continuarea AICI.