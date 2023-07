„Mamele nu mor niciodată” Mircea Solcanu, mărturisiri cutremurătoare despre moartea mamei sale. Fostul prezentator TV a rămas singur de un an

In articol:

Mircea Solcanu a trecut prin multe suferințe în ultimii ani, iar cea mai recentă este decesul mamei sale, din cauza unei boli crunte, cancer în fază terminală. Fostul prezentator TV și-a îngrijit mama în ultimele 9 luni de viață în mod exemplar, dând dovadă de iubirea supremă pe care un copil i-o poartă mamei sale.

La circa un an de la trecerea în neființă a celei care i-a dat viață, Mircea Solcanu a făcut o serie de declarații emoționate despre acea perioadă grea din viața lui.

Mircea Solcanu și-a îngrijit mama bolnavă de cancer, în fază terminală, vreme de 9 luni, zi de zi. Femeia a fost răpusă de boală, însă fiul ei a fost în fiecare secundă alături de ea, să o hrănească și să o îngrijească așa cum se cuvine. Privind în urmă, fostul prezentator TV se bucură că pe atunci nu dispune de resurse materiale pentru a angaja pe cineva care să-i îngrijească mama, pentru că a avut ocazia să-și facă datoria de copil față de ea.

„Maică-mea s-a îmbolnăvit când ea avea o pensie mică și eu o pensie și mai mică decât a ei. Și era un bolnav de cancer în fază terminală. Și până la urmă am stat și m-am gândit că, într-un fel, m-am bucurat că nu am avut bani și să fi apelat la cineva care cum ar veni să facă treburile în locul meu… Pentru că astăzi probabil aș fi regretat că nu aș fi făcut eu treburile acelea. Indiferent că era… Stau acum și mă gândesc, la un an distanță, că mă trezeam dimineața, o trezeam, îi dădeam medicamente, spălam, făceam de mâncare…

Mă duceam la Facultatea de Teatru, jucam teatru, spuneam poezii și veneam cât puteam de repede acasă să schimb pamperși, pungă de… Și toate lucrurile acelea necesare. Și eu mă gândeam acum, oare eu am fost ăla care a reușit să facă toate lucrurile acelea? Pentru că, dacă ar trebui să mă apuc mâine, nu cred că aș mai putea…”, a spus Mircea Solcanu, conform Viva.

Mircea Solcanu nu consideră că mama lui a murit

Pe de altă parte, Mircea Solcanu a mărturisit că nu este de părere că mama sa a murit, ci doar că a plecat din această lume în una mult mai bună, la Dumnezeu.

„Pentru mine nu e o moarte. Eu nici azi nu spun că mama a murit. Mama a plecat… Mamele nu mor niciodată. Dar nu e vorba de împăcare. Am mat stat de-a lungul vieții noastre despărțiți. Când ea a plecat și a muncit în Italia, de pildă. Și eu m-am mutat în București… Am stat foarte mult timp despărțiți. Acest exercițiu, cum ar veni… mă gândeam într-o zi că Dumnezeu te pregătește pentru tot, de-a lungul vieții noastre. Nu murim, efectiv.

Eu îi spuneam mamei, cu o lună și ceva înainte, și cumva încercam să o pregătesc pentru una-alta. Și mi-a zis că pleacă undeva, iar eu i-am zis: «O să pleci acasă, la Domnul». Și atunci ea mi-a reproșat că sunt prea direct. Mi-a spus: «Mircea, ești prea direct». Adică și ea știa lucrul acesta, dar și eu i le-am spus în stilul eu caracteristic, direct și fără să o menajez. Îmi aduc aminte mereu asta și în relațiile cu oamenii și mă gândesc că sunt prea direct.”, a mai spus Mircea Solcanu, conform aceleiași surse.

